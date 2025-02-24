ابنة أصالة تهديها هذه الأغنية: “صولا الروح والقلب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، مقطع فيديو مميز عبر حسابها على منصة إنستغرام، ظهرت فيه وهي تؤدي أغنية “أتحدى العالم” للنجم التونسي صابر الرباعي.

وما لفت الأنظار هو إهداء شام هذه الأغنية إلى والدتها، حيث وجهت لها رسالة مؤثرة قائلة: “وانتِ يا صولا الروح والقلب”. كما استعرضت وشمًا على يدها يحمل عبارة: “صولا بالدم… صولا الحياة”، في إشارة إلى العلاقة القوية التي تربطها بوالدتها.

وأضفت شام لمسة من العفوية على الفيديو بممازحة صابر الرباعي، حيث أرفقت المنشور بتعليق طريف قالت فيه: “والله أنا آسفة يا صابر! دمرت العالم بصوتي”.

هذا الفيديو حظي بتفاعل واسع من متابعيها، الذين أشادوا بعلاقتها القوية بوالدتها وأعربوا عن إعجابهم بالعفوية والحب الذي أظهرته شام في رسالتها.