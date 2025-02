دريك يفاجئ معجبة بـ20 ألف دولار: هذه لعبتي!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أظهر مقطع فيديو على موقع “إكس” مغني الراب دريك، وهو يلاحظ لافتة إحدى المعجبات أثناء عرض “أنيتا ماكس وين” في أوستراليا، مكتوب عليها “حجر-ورقة-مقص لشراء سيارة عيد ميلاد لوالدي”.

وقال دريك البالغ من العمر 38 عاماً، وهو يقترب من المعجبة: “أحب هذه اللافتة هنا. يا إلهي، هذه هي لعبتي”.

عند العد إلى ثلاثة، اختار دريك الورقة بينما اختارت المعجبة الحجر، متغلباً عليها، لأن الورقة تغطي الحجر.

وفي مباراة العودة، تعادل الثنائي، فاختارا إشارة اليد نفسها مرتين حتى فاز دريك للمرة الثانية، وقال: “سأعطيكِ 20 ألف دولار حتى تتمكني من شراء سيارة لوالدك”.

وأضاف: “لا تعبثي معي إطلاقاً في لعبة ورق ومقص! سأفوز”.

وفي واقعة مشابهة، لاحظ معجبة حاملاً، فعرض عليها تذاكر VIP و30 ألف دولار.

وقال دريك في مقطع فيديو تمت مشاركته عبر الإنترنت: “هل أنت حامل في الأسبوع العشرين؟ اخرجي من الحلبة. اخرجي من هناك!”. وأضاف مازحاً: “سأمنحك بعض تذاكر VIP على الفور و30 ألف دولار، من الذي يحضر طفلًا إلى حلبة الرقص؟”.

وكتبت المعجبة على “إنستغرام”: “لا، لم أتلق المال بعد، لست متأكدة حتى من ذلك. لكنها ستكون أفضل تجربة على الإطلاق. من الأفضل أن نصدق أن اسم ابنتنا سيكون له بعض الشبه باسم دريك”.

وفي التاسع من شباط (فبراير)، قدم دريك 25 ألف دولار الى معجبة رفعت لافتة كتب عليها “أدونيس رئيساً”، في إشارة إلى ابنه البالغ من العمر سبع سنوات. وقال في مقطع فيديو على TikTok التقطه أحد المعجبين: “أنت تُظهرين الكثير من الحب لابني. نيابة عني وعن أدونيس … سنمنحك 25 ألف دولار لعائلتك”.

وخلال الحفل نفسه، قدم الى معجبة أخرى 20 ألف دولار بعد أن رفعت لافتة كُتب عليها “قبلني إنه عيد ميلادي”. كذلك عرض دفع ثمن عشاء عيد ميلادها ودعوتها للعودة إلى العرض.

