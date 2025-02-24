شكرا لقرائتكم خبر عن ريهانا تكسر الصمت بشأن ألبومها الجديد وتثير حماس الجمهور بمفاجآت والان مع تفاصيل الخبر

كسرت المغنية العالمية ريهانا، صمتها بشأن الألبوم الجديد التي تعمل عليه، حيث أجرت مجلة "هاربر بازار"، مقابلة مع ريهانا، البالغة من العمر 37 عامًا، والحائزة على جائزة جرامي تسع مرات، واسترجعت المغنية الشهيرة كل السنوات التي قضتها في الاستوديو، في محاولة لإنتاج شيء من شأنه أن يرفع سقف التوقعات.

وقالت ريهانا: "لقد كنت في الاستوديو طوال السنوات الثماني الماضية، وهذا النوع من الألبومات ليس كأي البوم، أعلم أنه لن يكون شيئًا يتوقعه أي شخص، ولن يكون تجاريًا أو إذاعيًا أو سهل الهضم، سيكون حيث يستحق فني أن يكون الآن، أشعر وكأنني نجحت أخيرًا"، كما تجنبت التكهنات من عامي 2018 و2019، بأن المرشحة السابقة لجائزة الأوسكار، قد تستكشف نوعًا جديدًا.

وأكدت ريهانا، مدى رغبتها في أن تكون موسيقاها الجديدة تشبهها، قائلة: "بعد فترة، نظرت وقلت يجب أن أقدم موسيقي لها قيمة يسمعها الجميع، ولا يمكنني تقديم أي شيء متوسط، وبعد الانتظار لمدة ثماني سنوات، قد يكون من الأفضل الانتظار أكثر".

وأضافت ريهانا "أعتقد أن الموسيقى هي حريتي، لقد توصلت للتو إلى هذا الإدراك.. لقد توصلت للتو إلى الشفرة حول ما أريد فعله حقًا لعملي التالي"، وقبل مقابلتها الأخيرة، ظلت مؤسسة Fenty Beauty صامتة بشأن نواياها مع الألبوم الجديد، الملقب على نطاق واسع باسم R9.

في يونيو، لمحت نجمة البوب التي تحولت إلى رائدة أعمال إلى أنها "تبدأ من جديد" بـ "منظور جديد" وفي مناسبة أخرى، اقترحت أن "الله كان لديه خطط أخرى لي" غير الموسيقى أثناء إطلاق منتجها في نوفمبر.

كانت آخر أغنية ظهرت فيها ريهانا هي Lift Me Up - الأغنية الرئيسية لعام 2022 لموسيقى فيلم Black Panther: Wakanda Forever، كما تصدرت عرض Super Bowl Halftime Show لعام 2023 - وهو أول أداء لها منذ سبع سنوات، كما قدمت عرضًا كاملاً لأول مرة منذ ثماني سنوات لحفل زفاف خاص لملياردير في الهند.