شكرا لقرائتكم خبر عن محطات مهمة في ذكرى ميلاد محمود الجندي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الاثنين ميلاد الفنان محمود الجندى الذى اشتهر بأدواره المميزة، والتي تركت بصمة كبيرة مع الجمهور، منذ بداية ظهوره في الوسط الفني .

محمود الجندى صاحب بصمة مميزة فى جميع أعماله والذى أشتهر بخفه دمه وقدم العديد من الأعمال الفنية دراما سينما مسرح ، والتى تظل محفورة فى ذاكرة الفن المصرى برحلته الفنية الثرية ، والذى ولد يوم 24 فبراير 1950 محافظة البحيرة ،ورحل عن عالمنا 11 أبريل عام 2019،عن عمر يناهز الـ 74 عامًا بعد أزمة قلبية.

اسمه محمود حسن الجندى ،ولد الجندى في" ابو المطامير " بـ محافظة البحيرة، 24 فبراير عام 1945، ودرس في مدرسة الصنايع وتخرج فى قسم النسيج وعمل في أحد المصانع.

أخفى عن والده نيته للالتحاق بمعهد السينما، وبعد اجتيازه مرحلة القبول أخبر والده، والذى فوجئ بدعمه له وذهب معه لمعهد السينما لتقديم أوراقه.

وبعد تخرجه من المعهد العالي للسينما انضم محمود الجندى للقوات المسلحة كمجند لمدة 7 سنوات في سلاح الطيران، وشارك خلالها في حرب أكتوبر.

شارك محمود الجندي في العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، ومن أشهر أفلامه، واحد من الناس، خارج علي القانون، جزيرة الشيطان، كباريه، علي جنب يا اسطي، الغريب، التوت والنبوت، غريب في الميناء، طعمية بالشطة، صراع الحسناوات، غلط البنات، الحب والرعب، شمس الزناتي، المشاغبات في السجن، ناجي العلي، شياطين المدينة، المرشد، وضاع الطريق، تحدي الاشرار، المليونير الصعلوك، موعد مع الذئاب، احلى من الشرف مفيش، عائلة الفك المفترس، جيران الهنا، ميعاد مع سوسو، أحلام العبيط، اللعب مع الكبار، المطلقات والذئاب، شفيقة ومتولي، سمير وشهير وبهير، وقلب الليل".

