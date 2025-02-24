ميغان ماركل تواجه أزمة بعد اعلانها عن علامتها التجارية

ميرنا وليد - بيروت - تواجه دوقة ساسيكس ميغان ماركل أزمة بعد ان علمت انها ممنوعة من بيع قطع الملابس الخاصة بعلامتها التجارية بسبب تشابه اسم علامتها الجديد مع شركة ملابس صينية.
واشارت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية ان محامي ميغان تقدم بطلب إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركي (USPTO)، للحصول على إذن بيع قائمة من المنتجات التي تنتجها تحت اسم "As Ever"، ولكن مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركي قدم "رفضاً جزئياً" مؤلفاً من 145 صفحة، لأن اسم شركتها كان مشابهاً جداً لعلامة الأزياء الصينية ASEVER، وهي شركة ملابس تزود متاجرمعروفة بألبستها مثل: H&M.
وعلى هذا الاساس قدَّم محامو ميغان طلباً جديداً من دون ذكر بيع الالبسة بل ستبيع مفارش المائدة، والمناشف، ومنتجات العناية بالبشرة، والعناية بالشعر، والبطانيات وأغطية الأسرة والروائح المنزلية. كما ستوفر أدوات البستنة والمطبخ، فضلًا عن الأدوات المنزلية والمربيى وبسكويت للكلاب. وان كانت ميغان تريد بيع الالبسة فعليها ان تنشأ علامة تجارية اخرى.
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