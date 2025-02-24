محمد رمضان يوزع رزما من الأموال في شوارع القاهرة

ميرنا وليد - بيروت - تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو للفنان المصري محمد رمضان، أثار جدلا واسعا.

وظهر محمد رمضان في مقطع الفيديو وهو يوزع رزما من الأموال، والتي تبلغ قيمتها 100 ألف جنيه تقريبا، على الناس في شوارع القاهرة، أثناء تصوير أحد حلقات برنامجه الجديد "مدفع رمضان"، الذي يُعرض في الموسم الرمضاني 2025.

يذكر أن رمضان يشارك في موسم دراما رمضان من خلال برنامج جديد يعتمد على تقمصه لـ30 شخصية مختلفة تشمل سائق "توك توك"، طبيبًا، مهندسًا وغيرهم من أصحاب المهن المتنوعة.

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