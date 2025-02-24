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ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة المغربية دنيا بطمة أول حفل لها بعد خروجها من السجن واستعرضت اطلالاتها بعدة منشورات لها بعد غياب طويل عن متابعيها.
وفي اول منشور عرضت التحضيرات التي قامت بها لأول حفلة لها وعلقت : "مساكم ورد حبايبي وحشتووووني…تحضيرات لحفلي اليوم الميكاب والشعر خياااال ….جاهزين تشوفو الاطلالة كاااملة …"
وفي الفيديو الثاني ظهرت خلال وصولها الى الحفل حيث تم استقبالها بطريقة مميزة للغاية واجتمعت الحشود حولها للقائها والتقاط الصور والفيديوهات لها. كما نشرت بعدها 4 منشورات من جلسات تصوير خضعت لها هي وشقيقتها التي وصفتها بأنها "أكبر نعمة".
كانت هذه تفاصيل خبر أول حفل لـ دنيا بطمة بعد خروجها من السجن.. اطلالة ملكية واستقبالات حاشدة لها - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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