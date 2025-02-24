أول حفل لـ دنيا بطمة بعد خروجها من السجن.. اطلالة ملكية واستقبالات حاشدة لها - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة المغربية دنيا بطمة أول حفل لها بعد خروجها من السجن واستعرضت اطلالاتها بعدة منشورات لها بعد غياب طويل عن متابعيها.

مكسيم خليل يحتفل بزفاف شقيقته ديانا في أجواء شامية مميزة- بالصور

وفي اول منشور عرضت التحضيرات التي قامت بها لأول حفلة لها وعلقت : "مساكم ورد حبايبي وحشتووووني…تحضيرات لحفلي اليوم الميكاب والشعر خياااال ….جاهزين تشوفو الاطلالة كاااملة …"

وفي الفيديو الثاني ظهرت خلال وصولها الى الحفل حيث تم استقبالها بطريقة مميزة للغاية واجتمعت الحشود حولها للقائها والتقاط الصور والفيديوهات لها. كما نشرت بعدها 4 منشورات من جلسات تصوير خضعت لها هي وشقيقتها التي وصفتها بأنها "أكبر نعمة".

