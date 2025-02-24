ميرنا وليد - بيروت - يلاقي الفنان اللبناني إياد محبة كبيرة من قبل الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي، اذ تحظى مقاطعه عبر حسابه الخاص على اعجاب الكثيرين.

إياد طرح أغنية تحمل عنوان "وينك" من كلمات مهدي عز الدين، وألحان جاد عز الدين، وتوزيع موسيقي زاهر ديب.

موقع الخليج 365 التقى بـ إياد وأجرينا معه مقابلة تحدثنا فيها عدد من المواضيع منها أغنيته الجديدة، أكثر أغنية لفتته مؤخرا، هل سيدخل مجال التمثيل؟، أكثر موضوع مر عليه وتعلّم منه.

لمزيد من التفاصيل، شاهدوا عذا الفيديو المرفق بـ الخبر.

كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- إياد: "أغنية وينك تُشبهني وهذا الأمر علّمني الصبر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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