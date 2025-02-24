ميرنا وليد - بيروت - قدم النجم العالمي دريك، مبلغ مالي كبير كهدية لشاب حضر حفله الغنائي الأخير ضمن جولته الغنائية Anita Max Wynn في أستراليا.

وظهر الشاب في مقطع فيديو تداوله ناشطون على الإنترنت، وهو يرفع لافتة كُتب عليها: "لعبة حجر - ورق - مقص، لشراء سيارة عيد ميلاد لوالدي"، ما لفت انتباه دريك الذي تفاعل معه بطريقته الخاصة.

وظهر دريك وهو يقترب من الشاب قائلا: "هذه لعبتي المفضلة"، ليبدأ باللعب مع المعجب، وبعد جولتين انتهت بالتعادل، فاز بالجولة الثالثة. وبالرغم من ذلك، قدم النجم العالمي مبلغا ماليا يصل غلى 20 ألف دولار للشاب، لشراء سيارة لوالده، وقال له: "لا تحاول اللعب معي في حجر - ورق - مقص مجدداً، فأنا لا أُهزم".

كانت هذه تفاصيل خبر دريك يثـ ـير التفاعل بهدية مالية كبيرة قدمها لمعجب في حفله الأخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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