شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مطربين في دراما رمضان 2025.. أبيوسف وفليكس الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك عدد من مطربين راب في دراما رمضان 2025 ، منهم من يخوضها لأول مرة ومنهم من قد نال خبرة في المهنة من قبل، وفى السطور التالية يرصد ”الخليج 365” أبرز مغنيين يقدم أدوار تمثيلية بمسلسلات رمضان.

أبيوسف

ويشارك مطرب الراب أبيوسف في مسلسل الغاوي بطولة الفنان أحمد مكي، ضمن دراما رمضان 2025، مسلسل ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى.



أبيوسف

وبطولة أحمد مكى وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة، ويقدم مكي خلال أحداثه الدراما الشعبية لأول مرة.

فليكس

كما أيضا يشارك الراب فيلكس بمسلسل ولاد شمس، ويشارك في بطولة العمل كل من أحمد مالك وطه دسوقي، فرح يوسف، محمود حميدة، معتز هشام، ومن تأليف مهاب طارق وإخراج شادي عبدالسلام.



فليكس

وتدور قصة مسلسل ولاد الشمس حول ولعة (أحمد مالك) ومفتاح (طه دسوقى) يتميان ويعيشان في دار الشمس ويقودهما مجدى (محمود حميدة) مدير الدار الفاسد للنشل والسرقة، ومع توالى الأحداث يتمرد ولعة ومفتاح على مجدى ويصارعانه ويجدان نفسهما أمام مسئولية الحفاظ على أخواتهم في الدار، فماذا لـ ولعة ومفتاح في مواجتهما مع مجدى.

أحمد بهاء

يشارك فيه أحمد بهاء أحد أعضاء فرقة شارموفرز في مسلسل كامل العدد++ ،من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس،حسين فهمي، إنجي المقدم، تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر، إخراج خالد الحلفاوي.



أحمد بهاء

تامر هاشم

ويشارك تامر هاشم أحد أعضاء فرقة كايروكي ، بمسلسل أثينا، من بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد على، وجنا الأشقر، والعمل من تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل.



بوستر-مسلسل-اثينا



تدور أحداث المسلسل عن يسلط الضوء على عالم الدارك ويب والجرائم التي يتسبب فيها، من خلال ريهام صبري التي تترك عملها كمراسلة صحفية وتعمل في التحقيقات وتكتشف محاولة شقيقتها الانتحار عبر الدارك ويب.