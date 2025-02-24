شكرا لقرائتكم خبر عن وثائقي بعنوان Selena Y Los Dinos يلقي اهتمام نتفليكس في مهرجان صندانس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد منصة نتفليكس الأمريكية صفقة قيمتها من 6لـ 7 ملايين دولار، لشراء الفيلم الوثائقي Selena Y Los Dinos، والذي عرض في مهرجان صندانس، وهو من اخراج إيزابيل كاسترو عن ملكة موسيقى التيجانو المقتولة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة Deadline، هناك مزايدين آخرين في المنافسة مع المنصة الأمريكية، والصفقة لم تنته بعد، لكن هذا يعطي وجهًا مختلفًا لمهرجان صندانس الذي اكتمل مؤخرًا، لأن هذا مبلغ كبير لفيلم وثائقي، والفيلم من إنتاج جولي جولدمان وكريستوفر كليمنتس وجيه دانييل توريس وديفيد بلاكمان وسيمران سينغ.

يتناول الفيلم الوثائقي كيف ارتقت سيلينا كوينتانيلا وفرقتها، من الأداء في حفلات كوينسينييرا إلى بيع تذاكر الجولات في الملاعب، إنه احتفال بحياتها وإرثها من خلال لقطات لم يسبق لها مثيل من الأرشيف الشخصي للعائلة، والتى انتهت حياتها مبكرًا عندما قُتلت سيلينا في سن 23 عامًا في عام 1995.

وعلى جانب آخر، شاركت الممثلة العالمية ميليسا باريرا، بطلة فيلم "Scream"، في مظاهرة مؤيدة لـ وقف إطلا النار في غزة، خلال تواجدها في ولاية أوتاه بالولايات المتحدة الأمريكية لحضور مهرجان صندانس السينمائي، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور بينما كان يحضر ممثلي هوليوود العروض الأولى للأفلام والحفلات القريبة.

وانضمت باريرا (33 عاما) - التي ظهرت في فيلم "Scream VI" لكنها طُردت من فيلم "Scream" السابع بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل حول العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى الاحتجاج الذي استمر لساعات في منتصف الطريق حيث أدى إلى غلق الشارع الرئيسي التاريخي بالمدينة.