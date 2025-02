شكرا لقرائتكم خبر عن بول رود يكشف عن فيلميه المفضلين من شركة مارفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمى بول رود عن فيلمين من عالم مارفل السينمائي المفضلين لديه، حيث قال رود مازحًا: "لقد استمتعت حقًا بجميع أفلام مارفل، ولست أقول ذلك فقط لأن رئيس استوديوهات مارفل كيفن فيجي لديه رقم هاتفي".

وتابع رود قائلا:" لكن يجب أن أقول أن Thor:Ragnarok و Captain America: The Winter Soldier هما اثنان من أفلامي المفضلة".

ظهر رود بدور Scott Lang المعروف باسم Ant-Man في خمسة أفلام من مارفل، بما في ذلك Ant-Man لعام 2015، وCaptain America: Civil War لعام 2016، وAnt-Man And The Wasp لعام 2018، وAvengers: Endgame لعام 2019، وAnt-Man And The Wasp: Quantumania لعام 2023.



بول رود مع أفلامه المفضلة من مارفل

فى نفس السياق أكدت شركة مارفل رسميًا بدء العمل على الجزء الثالث من سلسلة Black Panther قيد التطوير، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وذلك بعدما كشف موقع The Wrap عن عودة النجم العالمى كريس إيفانز إلى عالم مارفل السينمائى كجزء من فريق عمل فيلم "Avengers: Doomsday"، وهو الجزء الثانى المرتقب، والذى سيشارك فيه أيضًا زميله النجم العالمى روبرت داونى جونيور بدور دكتور دوم.

سيشارك إيفانز فى بعض الأدوار، التى لم تكشف بعد، ومن المقرر أن يتم إطلاق فيلم "Avengers: Doomsday" فى الأول من مايو 2026.

فى نفس السياق كان قد كشف النجم العالمى روبرت داونى جونيور، عن القناع الجديد لشخصيته بعد سنوات طويلة بشخصيته Iron Man داخل عالم مارفل للأبطال الخارقين، ونشر داونى فيديو وصورة له عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام يظهر من خلالها عن لحظة الكشف عن القناع الجديد قائلاً: "قناع جديد، نفس المهمة".