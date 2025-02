كريستين بيل مضيفة حفل توزيع جوائز ساغ SAG 2025 تفاجئ الحضور بالغناء

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 فبراير 2025 07:18 صباحاً - بعد أن تجمع النجوم والنجمات في قاعة Shrine Auditorium & Expo Hall في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، ليشهدوا حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة المعروفة إعلامياً باسم حفل توزيع جوائز ساغ SAG Awards، اعتلت مضيفة الحفل كريستين بيل خشبة المسرح وكانت مفاجئتها للجمهور هو قيامها بالغناء.

كريستين بيل تغني للجمهور

افتتحت كريستين بيل، البالغة من العمر 44 عامًا، العرض بمونولوج مرح تضمن الغناء، حيث استلهمت شخصيتها من فيلم Frozen لعام 2013، وغنت نسخة من أغنية "هل تريد بناء رجل ثلج؟" بكلمات مكرسة لمتعة التمثيل كانت عبارة عن "هل تريد أن تصبح ممثلًا؟" ?If you wanna be an actor.

وبينما كانت كريستين بيل تغني أغنية If you wanna be an actor، دارت في الخلفية مقاطع مصورة، حيث ظهر العديد من المرشحين بأعمالهم في حفل SAG Awards، وسط تصفيق وتفاعل من الحضور.

قائمة جوائز حفل نقابة ممثلي الشاشة كاملة

أولاً: جوائز ساغ SAG Awards في السينما

أداء متميز من قبل طاقم التمثيل في فيلم سينمائي: Conclave

أداء متميز لممثلة في دور رئيسي: ديمي مور- The Substance

أداء متميز لممثل في دور رئيسي: تيموثي شالاميه- A Complete Unknown

أداء متميز لممثلة في دور مساعد: زوي سالدانا- Emilia Pérez

أداء متميز لممثل في دور مساعد: كيران كولكين عن فيلم A Real Pain

أفضل أداء حركي من قبل مجموعة من الممثلين في فيلم سينمائي: The Fall Guy

ثانياً: جوائز ساغ SAG Awards في التلفزيون

أفضل أداء لفرقة في مسلسل درامي: Shōgun

أفضل أداء لممثلة في مسلسل درامي: آنا ساواي- Shōgun

أفضل أداء لممثل في مسلسل درامي: هيرويوكي سانادا- Shōgun

أفضل أداء لمجموعة في مسلسل كوميدي: Only Murders in the Building

أفضل أداء لممثل في مسلسل كوميدي: مارتن شورت- Only Murders in the Building

أفضل أداء لممثلة في مسلسل كوميدي: جين سمارت- Hacks

أفضل أداء لممثلة في فيلم تلفزيوني أو مسلسل محدود: جيسيكا غانينغ- Baby Reindeer

أفضل أداء لممثل في فيلم تلفزيوني أو مسلسل محدود: كولن فاريل- The Penguin

أفضل أداء أكشن من قبل مجموعة من الممثلين في مسلسل تلفزيوني: Shōgun

