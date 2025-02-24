كريستين بيل مضيفة حفل توزيع جوائز ساغ SAG 2025 تفاجئ الحضور بالغناء

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 فبراير 2025 07:18 صباحاً - بعد أن تجمع النجوم والنجمات في قاعة Shrine Auditorium & Expo Hall في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، ليشهدوا حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة المعروفة إعلامياً باسم حفل توزيع جوائز ساغ SAG Awards، اعتلت مضيفة الحفل كريستين بيل خشبة المسرح وكانت مفاجئتها للجمهور هو قيامها بالغناء.
كريستين بيل تغني للجمهور
View this post on Instagram
A post shared by SAG Awards® (@sagawards)
افتتحت كريستين بيل، البالغة من العمر 44 عامًا، العرض بمونولوج مرح تضمن الغناء، حيث استلهمت شخصيتها من فيلم Frozen لعام 2013، وغنت نسخة من أغنية "هل تريد بناء رجل ثلج؟" بكلمات مكرسة لمتعة التمثيل كانت عبارة عن "هل تريد أن تصبح ممثلًا؟" ?If you wanna be an actor.
وبينما كانت كريستين بيل تغني أغنية If you wanna be an actor، دارت في الخلفية مقاطع مصورة، حيث ظهر العديد من المرشحين بأعمالهم في حفل SAG Awards، وسط تصفيق وتفاعل من الحضور.
قائمة جوائز حفل نقابة ممثلي الشاشة كاملة
أولاً: جوائز ساغ SAG Awards في السينما
https://www.instagram.com/p/DGcKck4JXYd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DGcKck4JXYd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DGcKck4JXYd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
- أداء متميز من قبل طاقم التمثيل في فيلم سينمائي: Conclave
- أداء متميز لممثلة في دور رئيسي: ديمي مور- The Substance
- أداء متميز لممثل في دور رئيسي: تيموثي شالاميه- A Complete Unknown
- أداء متميز لممثلة في دور مساعد: زوي سالدانا- Emilia Pérez
- أداء متميز لممثل في دور مساعد: كيران كولكين عن فيلم A Real Pain
- أفضل أداء حركي من قبل مجموعة من الممثلين في فيلم سينمائي: The Fall Guy
ثانياً: جوائز ساغ SAG Awards في التلفزيون
https://www.instagram.com/p/DGcGUA8JYoF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DGcGUA8JYoF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DGcGUA8JYoF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
- أفضل أداء لفرقة في مسلسل درامي: Shōgun
- أفضل أداء لممثلة في مسلسل درامي: آنا ساواي- Shōgun
- أفضل أداء لممثل في مسلسل درامي: هيرويوكي سانادا- Shōgun
- أفضل أداء لمجموعة في مسلسل كوميدي: Only Murders in the Building
- أفضل أداء لممثل في مسلسل كوميدي: مارتن شورت- Only Murders in the Building
- أفضل أداء لممثلة في مسلسل كوميدي: جين سمارت- Hacks
- أفضل أداء لممثلة في فيلم تلفزيوني أو مسلسل محدود: جيسيكا غانينغ- Baby Reindeer
- أفضل أداء لممثل في فيلم تلفزيوني أو مسلسل محدود: كولن فاريل- The Penguin
- أفضل أداء أكشن من قبل مجموعة من الممثلين في مسلسل تلفزيوني: Shōgun
للمزيد من الأخبار: آنا ساواي و هيرويوكي سانادا يحصدان جائزتي أفضل ممثلة وممثل في مسلسل درامي بـ SAG 2025
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».