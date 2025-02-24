مسلسل شوغون Shōgun يحصد 4 جوائز  بحفل توزيع جوائز SAG 2025

أنا ساواي و هيرويوكي سانادا يُحصدان جائزتى أفضل ممثل و ممثلة في مسلسل درامي

توافد النجوم لحضور حفل توزيع جوائز SAGA Awards

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 فبراير 2025 07:18 صباحاً - شهد حفل توزيعالمعروف إعلامياً باسم، منح مسلسل Shogun شوغون 4 جوائز في فئة المسلسلات الدرامية، حيث تم حصد المسلسل جائزة أفضل أداء "أكشن" من قبل مجموعة من الممثلين في مسلسل تلفزيوني لفريق عمل مسلسل "Shōgun"، كما تم منح جائزة أفضل أداء لفرقة في مسلسل درامي لفريق عمل "Shōgun".كما شهد أيضًا حفل توزيع، الإعلان عن جائزة أفضل ممثل بمسلسل درامي والتي حصدها الفنان الياباني هيرويوكي سانادا عن مُشاركته بمسلسل "Shogun". كما تم الإعلان عن فوز الفنانة أنا ساواي بجائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي عن مُشاركتها ببطولة مسلسل "Shogun".يُذكر أنه في الساعات الأولى من فجر اليوم، كانت قد بدأت فعاليات حفل توزيع جوائز SAGA Awards وبدأ عدد كبير من نجوم العالم التوافد لالتقاط الصور قبل التوجه إلى قاعة Shrine Auditorium & Expo Hall في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، حيث تُقام فعاليات الحفل.وجاء من أبرز النجوم الذين خطفوا الأضواء وعدسات كاميرا المصورين الممثلة الأمريكية ورئيسة نقابة ممثلي الشاشة ورابطة ممثلي وسائل الإعلام فران دريشر، سيلينا غوميز، مارك مالكين، هاريسون فورد، ليلي غلادستون، إدوارد نورتون، كريستين بيل مضيفة الحفل، ميكي ماديسون، سينثيا إيريفو، أرينا غراندي، ديمي مور، ميشيل يوه، كيري روسيل، جودي فوستر، جين فوندا، مووتشال بيلا راين بوشمان، آنا سيتار، إيلي فانينغ، كريستين ميلوتي، آنا ساواي، ريتشارد جاد، ليزا آن والتر، جيسيكا غنينغ، ماريسا إيدوب، ميلي بوبي براون، نيكولا كوغلان، تيموثي سيمونز، جوستين لوب، كونتينا برونسون، بروك شيلدز، شيريل لي رالف، باميلا أندرسون، جولي فيشر، كيري واشنطن، ديلان ميلفاني، جوليان بورزينسكي، بابلو هرناندز، ياسمين شاهيد، هالي كاليل، روكسي سترير، أسانتي مادريجال، مونيكا مامودو، نعم لوكيرو، أليكس مايستريك، جاكلين كولي، ماريسا ستال، تيفاني تايلور، برونوين نيوبورت، ساشير زاماتا، جانين روبنشتاين.قد ترغبين في معرفة ديمي مور أفضل ممثلة وتيموثي شالاميه أفضل ممثل سينمائياً في SAG AWARDS 2025

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».