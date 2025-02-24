فيلم Conclave يحصد جائزة الأداء المتميز لـ طاقم التمثيل بفيلم سينمائي بحفل SAG 2025

Shogun يحصد 4 جوائز بحفل SAG

أنا ساواي و هيرويوكي سانادا يُحصدان جائزتى أفضل ممثل و ممثلة في مسلسل درامي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 فبراير 2025 07:18 صباحاً - خلال حفل توزيع جوائزالمعروف إعلامياً باسم، تم منح طاقم تمثيلجائزة الأداء المُتميز في فيلم سينمائي. ويأتي فوزبالجائزة عقب فوزه بجائزة أفضل فيلم خلال حفل توزيع جوائز البافتا 2025، كما قد فاز الفيلم بجائزة أفضل سيناريو فيلم سينمائي بـ غولدن غلوب 2025 في يناير الماضي.كما شهد حفل توزيع جوائز جوائز SAG Awards منح مسلسل Shōgun شوغون 4 جوائز فئة المسلسلات الدرامية، حيث حصد جائزة أفضل أداء "أكشن" من قبل مجموعة من الممثلين في مسلسل تلفزيوني لفريق عمل مسلسل " Shōgun"، كما تم منح جائزة أفضل أداء لفرقة في مسلسل درامي لفريق عمل "Shōgun".كما شهد أيضًا الحفل الإعلان عن جائزة أفضل ممثل بمسلسل درامي والتي حصدها الفنان الياباني هيرويوكي سانادا عن مُشاركته بمسلسل "Shogun". كما شهد حفل حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة، الإعلان عن فوز الفنانة أنا ساواي بجائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي عن مُشاركتها ببطولة مسلسل "Shogun".

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