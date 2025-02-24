فيلم Conclave يحصد جائزة الأداء المتميز لـ طاقم التمثيل بفيلم سينمائي بحفل SAG 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 فبراير 2025 07:18 صباحاً - خلال حفل توزيع جوائز جوائز نقابة ممثلي الشاشة المعروف إعلامياً باسم SAG Awards، تم منح طاقم تمثيل فيلم Conclave جائزة الأداء المُتميز في فيلم سينمائي. ويأتي فوز فيلم Conclave بالجائزة عقب فوزه بجائزة أفضل فيلم خلال حفل توزيع جوائز البافتا 2025، كما قد فاز الفيلم بجائزة أفضل سيناريو فيلم سينمائي بـ غولدن غلوب 2025 في يناير الماضي.
Shogun يحصد 4 جوائز بحفل SAGكما شهد حفل توزيع جوائز جوائز SAG Awards منح مسلسل Shōgun شوغون 4 جوائز فئة المسلسلات الدرامية، حيث حصد جائزة أفضل أداء "أكشن" من قبل مجموعة من الممثلين في مسلسل تلفزيوني لفريق عمل مسلسل " Shōgun"، كما تم منح جائزة أفضل أداء لفرقة في مسلسل درامي لفريق عمل "Shōgun".
أنا ساواي و هيرويوكي سانادا يُحصدان جائزتى أفضل ممثل و ممثلة في مسلسل دراميكما شهد أيضًا الحفل الإعلان عن جائزة أفضل ممثل بمسلسل درامي والتي حصدها الفنان الياباني هيرويوكي سانادا عن مُشاركته بمسلسل "Shogun". كما شهد حفل حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة، الإعلان عن فوز الفنانة أنا ساواي بجائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي عن مُشاركتها ببطولة مسلسل "Shogun".
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