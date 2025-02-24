الملكة رانيا تلفت الأنظار بإطلالتها برفقة الملك عبد الله

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الملكة رانيا، بإطلالة لافتة بالأسود، أثناء زيارتها للعقبة برفقة زوجها الملك عبد الله الثاني.

وخطفت الملكة رانيا الأنظار بأناقتها، إذ ارتدت فستان طويل بقصة ضيقة باللون الأسود، جاء بتصميم راقي، من علامة "ربان" (Rabanne)، تميز بالنمط المثنيّ مع الأزرار الجانبية. وانتعلت الملكة رانيا حذاء بكعب عال باللون العنابي.

ومن الناحية الجمالية، تركت الملكة رانيا شعرها منسدلا على كتفيها، مع تموجات عريضة، وطبقت مكياجا ناعما أبرز ملامحها بطريقة ناعمة.

وكانت الملكة رانيا قد نشرت الصور عبر حسابها الرسمي، وأرفقتها بطعليق كتبت فيه: "مع سيدنا بالعقبة اليوم".

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