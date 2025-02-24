صور نادرة تنشر للمرة الأولى للأميرة ديانا وهي تمارس هواية أحبتها كثيراً

ميرنا وليد - بيروت - أرادت الأميرة ديانا أن تقدم هدية مفاجئة بمناسبة عيد ميلاد زوجها الأمير تشارلز، فصعدت إلى المسرح، ورقصت على أنغام أغنية Uptown Girl للمغني بيلي جويل، وكانت ترتدي فستاناً أنيقاً باللون الأبيض العاجي، قماشه منسدل على خصرها، وإنتعلت حذاء للرقص، له رباطات تلتف على قدميها.
يذكر أنه سوف يتم إطلاق فيلم وثائقي، يتضمن دروس الرقص التي كانت تتابعها الأميرة ديانا، مع مدربة الرقص آن آلان لمدة تسع سنوات، بما في ذلك تحضيرها للرقص مع الممثل جون ترافولتا في البيت الأبيض. وسوف يؤرخ الفيلم الوثائقي، ومدته 90 دقيقة، إعادة إنتاج لكتاب آلان ”الرقص مع ديانا مذكرات“، الذي صدر في شهر سبتمبر عام 2024.
كشفت آلان، التي تقيم في تورنتو كندا، الى people، أنها تعتبر نفسها محظوظة بسبب الفترة التي أمضتها مع الأميرة ديانا، لأنها لم تشهد فقط حبها للرقص، بل الجانب الشخصي الأكثر خصوصية من الأميرة.
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