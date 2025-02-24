تامر حسني يستعين بشبيهه ويخدع جمهوره على المسرح بطريقة طريفة

ميرنا وليد - بيروت - قام الفنان المصري تامر حسني، بخدعة طريفة للحضور في إحدى حفلاته، إذ استعان بشبيهه لوقوف بداله على المسرح.

وفي التفاصيل، ظهر شاب شبيه لتامر حسني على المسر أثناء غناء أغنية "فعلا مبيتنسيش" لكن في إضاءة تخفي ملامح الشاب، ليعتقد الحضور أنه تامر حسني، إلا أنه من بعدها ظهر تامر طائرًا فوق الجمهور، ليقدم بذلك ديو "فعلا مبيتنسيش" لوحده بطريقة مبتكرة.

وتداول الناشطون على الإنترنت مقطع الفيديو بطريقة واسعة، وأعربوا عن محبتهم الكبيرة لتامر، كما أشادوا بأفكاره الذكية وابداعه في اختيار دخلاته للمسرح.

وعلق تامر على هذه الحركة قائلا: "أحلى حاجة انكم افتكرتوا أن اللي في نص المسرح بيغني دا أنا، وانا بصوركم من بدري ومحدش واخد باله، أعمل ايه طيب ما انتوا جمهور عسل وكان لازم افكرلكم في حاجة جديدة بما أن رامي صبري مش معايا، غنيتهالكم بطريقة جديدة 2 تامر حسني على المسرح، هبقي انزل تصوير ليها أوضح قريب".

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