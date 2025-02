شكرا لقرائتكم خبر عن بليك ليفلي تنتقد غلاف مجلة Hollywood Reporter .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقدت النجمة العالمية بليك ليفلي غلاف مجلة Hollywood Reporter، مع زميلها المخرج العالمى جاستن بالدوني، حيث تم نشر الغلاف الفني بـ عنوان "نظرة حصرية خلف خطوط المعركة" وسط نزاعهما القانوني المستمر، ويظهر الثنائي وهما يتجسدان في مشهد يشبه مشهد داود وجالوت، حيث تقوم الممثلة ليفلي من مسلسل Gossip Girl برمي هاتف محمول على بالدوني، الذي يمسك بكتاب It Ends With Us.

ومن ثم أعربت المتحدثة باسم ليفلي عن خيبة أملها من الغلاف في بيان لصحيفة The Daily Mail، قائلة: "إن الإطار في هذه الصورة مهين بشكل فاضح لأنه يلعب على كل صورة جنسية حول النساء اللواتي يجرؤن على تقديم شكوى في مكان العمل، وتحويلهن إلى المعتدين، والاقتراح بأنهم يستحقون الانتقام الذي يأتي في طريقهم".

وأضاف أحد مستخدمي X/Twitter أن "اختزال قضية التحرش الجنسي في بعض قصص الخيال العلمي بين الجنسين هو مستوى جديد وقح"، بينما كتب آخر: "تعبت بشكل لا يصدق من استخدام تجارب النساء كمزحة أو السخرية منها".



غلاف مجلة Hollywood Reporter

فى نفس السياق كان قد أصدر الممثل والمخرج جاستن بالدوني، من فيلم It Ends With Us، فيديو غير مكتمل من تصوير فيلم الدراما، وسط أزمته القانونية مع زميلته في البطولة بليك ليفلي.

وذلك بعدما رفعت ليفلي دعوى قضائية ضد بالدوني في ديسمبر من العام الماضى 2024، متهمة إياه بـ "السلوك غير اللائق وغير المرغوب فيه" وادعت أنه كان يحاول "تدمير" سمعتها.

أنكر بالدوني جميع الاتهامات، ورفع دعوى مضادة في 16 يناير الجارى، بما في ذلك زوج ليفلي ريان رينولدز ومديرة العلاقات العامة ليزلي سلون في الدعوى، والذى جاء فيها أن بها "كمية هائلة من الأدلة غير المزورة التي تفصل محاولة بليك ليفلي وفريقها المزدوجة لتدمير جاستن بالدوني وفريقه وشركاتهم".

وأصدر بالدوني الفيديو إلى MailOnline، يبدأ الفيديو الذي يستغرق أقل من عشر دقائق بالبيان التالي على الشاشة: "زعمت شكوى السيدة ليفلي أنه أثناء تصوير مشهد كان فيه السيد بالدوني والسيدة ليفلي يقومون بـ مشهد رقص بطيء، كان السيد بالدوني يتصرف بشكل غير لائق".