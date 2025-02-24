كيران كولكين وزوي سالدانا أفضل ممثل وممثلة مساعدين في SAG AWARDS 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 فبراير 2025 05:48 صباحاً - يبدو أن الحظ يُحالف كيران كولكين وزوي سالدانا في الحفلات الدولية لهذا العام، فقد حصد كلٌ منهما حتى الآن 4 جوائز عن فئة أفضل ممثل مساعد وممثلة مساعدة، وقد صعدت سالدانا منذ قليل على المسرح متأثرة وهى تبكي، أثناء تسلمها جائزة أفضل ممثلة مساعدة في حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة SAG AWARDS 2025، في نسخته الـ 31، عن دورها في فيلم Emilia Pérez.

كيران كولكين أفضل ممثل مساعد للمرة الرابعة

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كما حصد جائزة أفضل ممثل مساعد، كيران كولكين Kieran Culkin، البالغ من العُمر 42 عامًا، عن فيلم "A Real Pain"، وتعد هذه الجائزة الرابعة له على التوالي فى نفس الفئة وعلى نفس الفيلم، حيث حصد جائزة أفضل ممثل مساعد في البافتا، غولدن غلوب، وبحفل توزيع جوائز اختيار النقاد لهذا العام.

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وسلمت الممثلة الأمريكية الكندية باميلا أندرسون الجائزة لكولكين، وسط تصفيق حار، وفي كلمته على المسرح قدم الممثل الشاب الشكر لطاقم العمل، وقال: "لولاهم لم أكن أحصل على هذه الجوائز" كما خصّ بالشكر والدته التي كانت ضمن الحضور.

وكان ينافس معه على نفس الجائزة يوري بوريسوف عن فيلم " Anora "، إدوارد نورتون عن فيلم "A Complete Unknown"، جيرمي سترونغ عن فيلم "The Apprentice"، وجوناثان بيلي عن فيلم "Wicked"

قد ترغبين في معرفة تكريم جين فوندا عن إنجازاتها الحياتية في حفل توزيع جوائز ساغ SAG لعام 2025

نجوم حفل نقابة ممثلي الشاشة SAG Awards

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توافد عدد ضخم من النجوم ومشاهير هوليوود قبل انطلاق الحفل، لالتقاط الصور قبل التوجه إلى قاعة Shrine Auditorium & Expo Hall في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، حيث تُقام فعاليات الحفل.

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ومن بين النجوم الذين خطفوا الأضواء وعدسات كاميرا المصورين الممثلة الأمريكية ورئيسة نقابة ممثلي الشاشة ورابطة ممثلي وسائل الإعلام فران دريشر، سيلينا غوميز، مارك مالكين، هاريسون فورد، ليلي غلادستون، إدوارد نورتون، كريستين بيل مضيفة الحفل، ميكي ماديسون، سينثيا إيريفو، أرينا غراندي، ديمي مور، ميشيل يوه، كيري روسيل، جودي فوستر، جين فوندا، مووتشال بيلا راين بوشمان، آنا سيتار، إيلي فانينغ، كريستين ميلوتي، آنا ساواي، ريتشارد جاد، ليزا آن والتر، جيسيكا غنينغ، ماريسا إيدوب، ميلي بوبي براون، نيكولا كوغلان، تيموثي سيمونز، جوستين لوب، كونتينا برونسون، بروك شيلدز، شيريل لي رالف، باميلا أندرسون، جولي فيشر، كيري واشنطن، ديلان ميلفاني، جوليان بورزينسكي، بابلو هرناندز، ياسمين شاهيد، هالي كاليل، روكسي سترير، أسانتي مادريجال، مونيكا مامودو، نعم لوكيرو، أليكس مايستريك، جاكلين كولي، ماريسا ستال، تيفاني تايلور، برونوين نيوبورت، ساشير زاماتا، جانين روبنشتاين، غراهام ميلر وزوجته جيني ماكلين ميلر، غوبيث ويليامز، جاكلين كولي، جون أرياس، شارلين روير، وليام ستانفورد ديفيس، مونيكا بادمان، لورو شارتراند-ديل فالي، منى كوثر عبدي، آنا كاثكارت، مارك براكو، ليندا غيراهان، باز هالبين، بن هول، أورسولا كوربيرو، ليا ويليامز، آدم غلاسمان، خالد عبدالله، تومي باستو، الممثل النيجيري سولي ريمي، الممثل الياباني هيرويوكي سانادا، المخرج السينمائي الأمريكي جون م. تشو، دان بوكاتينسكي، آلي آن، نوح سنتينيو وصوفيا كارسون (سفراء حفل توزيع جوائز SAG)، راشيل ستوبينغتون، سارة سليماني، شين'نوسوكي آبي، هانا دود، روز أبدو، جيف غولدبلوم، إميلي ليفينغستون، إيثان سلاتر، بانيتا ساندو، فينيتا ريشي، زوي ديشانيل، سوهم كابيلا، جستن لوب، روس غيميل، غيرالدين ألكسندر، جاكي تون، فلورنس هانت، جوي كينغ، سوسي بكون، نانا منساه، كريس برفيتي، جانيل جيمس، بيغ بيل مورغانفيلد، لوك نيوتن، روزالند إليزار، لوكيتا ماكسويل، إيموري أولت، نيك بلود، لوك تيني، فيث فاي، هانا نيو، دانييل ديدويلر، والمزيد من النجوم.

يمكنكم التعرف إلى: الترشيحات الكاملة لجوائز نقابة ممثلي الشاشة SAG

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