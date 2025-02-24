القائمة الكاملة لجوائز نقابة ممثلي الشاشة SAG Awards 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 فبراير 2025 05:48 صباحاً - أُسدل الستار منذ قليل عن واحدة من أبرز حفلات السينما والتلفزيون التي تكرم أفضل الأعمال والنجوم على مدار عام 2024، حيث انتهى حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة المعروف إعلامياً باسم SAG Awards. وانتهى الحفل بتقديم جائزة أداء متميز من قبل طاقم التمثيل في فيلم سينمائي والتي ذهبت لطاقم فيلم Conclave.
قائمة جوائز حفل نقابة ممثلي الشاشة كاملة
أولاً: جوائز ساغ SAG Awards في السينما
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- أداء متميز من قبل طاقم التمثيل في فيلم سينمائي: Conclave
- أداء متميز لممثلة في دور رئيسي: ديمي مور- The Substance
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- أداء متميز لممثل في دور رئيسي: تيموثي شالاميه- A Complete Unknown
- أداء متميز لممثلة في دور مساعد: زوي سالدانا- Emilia Pérez
- أداء متميز لممثل في دور مساعد: كيران كولكين عن فيلم A Real Pain
- أفضل أداء حركي من قبل مجموعة من الممثلين في فيلم سينمائي: The Fall Guy
ثانياً: جوائز ساغ SAG Awards في التلفزيون
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- أفضل أداء لفرقة في مسلسل درامي: Shōgun
- أفضل أداء لممثلة في مسلسل درامي: آنا ساواي- Shōgun
- أفضل أداء لممثل في مسلسل درامي: هيرويوكي سانادا- Shōgun
- أفضل أداء لمجموعة في مسلسل كوميدي: Only Murders in the Building
- أفضل أداء لممثل في مسلسل كوميدي: مارتن شورت- Only Murders in the Building
- أفضل أداء لممثلة في مسلسل كوميدي: جين سمارت- Hacks
- أفضل أداء لممثلة في فيلم تلفزيوني أو مسلسل محدود: جيسيكا غانينغ- Baby Reindeer
- أفضل أداء لممثل في فيلم تلفزيوني أو مسلسل محدود: كولن فاريل- The Penguin
- أفضل أداء أكشن من قبل مجموعة من الممثلين في مسلسل تلفزيوني: Shōgun
جين فوندا تتسلم جائزة إنجاز مدى الحياة
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في الحفل المرصع بالنجوم والنجمات، تسلمت لممثلة والمنتجة والمؤلفة والناشطة الحائزة على جائزة الأوسكار مرتين؛ جين فوندا جائزة إنجاز مدى الحياة من الممثلة الأمريكية جوليا لويس دريفوس، وهي الجائزة التي تعتبر أعلى تكريم من نقابة SAG-AFTRA (نقابة ممثلي الشاشة - الاتحاد الأمريكي لفناني التلفزيون والإذاعة)، وبتسلمها الجائزة تكون فوندا هي الحائزة الستين على الجائزة.
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