القائمة الكاملة لجوائز نقابة ممثلي الشاشة SAG Awards 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 فبراير 2025 05:48 صباحاً - أُسدل الستار منذ قليل عن واحدة من أبرز حفلات السينما والتلفزيون التي تكرم أفضل الأعمال والنجوم على مدار عام 2024، حيث انتهى حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة المعروف إعلامياً باسم SAG Awards. وانتهى الحفل بتقديم جائزة أداء متميز من قبل طاقم التمثيل في فيلم سينمائي والتي ذهبت لطاقم فيلم Conclave.

قائمة جوائز حفل نقابة ممثلي الشاشة كاملة

أولاً: جوائز ساغ SAG Awards في السينما

https://www.instagram.com/p/DGcKck4JXYd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGcKck4JXYd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGcKck4JXYd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أداء متميز من قبل طاقم التمثيل في فيلم سينمائي: Conclave

أداء متميز لممثلة في دور رئيسي: ديمي مور- The Substance

https://www.instagram.com/p/DGcJc0QpvnG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGcJc0QpvnG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGcJc0QpvnG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أداء متميز لممثل في دور رئيسي: تيموثي شالاميه- A Complete Unknown

أداء متميز لممثلة في دور مساعد: زوي سالدانا- Emilia Pérez

أداء متميز لممثل في دور مساعد: كيران كولكين عن فيلم A Real Pain

أفضل أداء حركي من قبل مجموعة من الممثلين في فيلم سينمائي: The Fall Guy

ثانياً: جوائز ساغ SAG Awards في التلفزيون

https://www.instagram.com/p/DGcFNq7pAeD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGcFNq7pAeD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGcFNq7pAeD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أفضل أداء لفرقة في مسلسل درامي: Shōgun

أفضل أداء لممثلة في مسلسل درامي: آنا ساواي- Shōgun

أفضل أداء لممثل في مسلسل درامي: هيرويوكي سانادا- Shōgun

أفضل أداء لمجموعة في مسلسل كوميدي: Only Murders in the Building

أفضل أداء لممثل في مسلسل كوميدي: مارتن شورت- Only Murders in the Building

أفضل أداء لممثلة في مسلسل كوميدي: جين سمارت- Hacks

أفضل أداء لممثلة في فيلم تلفزيوني أو مسلسل محدود: جيسيكا غانينغ- Baby Reindeer

أفضل أداء لممثل في فيلم تلفزيوني أو مسلسل محدود: كولن فاريل- The Penguin

أفضل أداء أكشن من قبل مجموعة من الممثلين في مسلسل تلفزيوني: Shōgun

جين فوندا تتسلم جائزة إنجاز مدى الحياة

https://www.instagram.com/p/DGcHTPUpEy_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGcHTPUpEy_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGcHTPUpEy_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

في الحفل المرصع بالنجوم والنجمات، تسلمت لممثلة والمنتجة والمؤلفة والناشطة الحائزة على جائزة الأوسكار مرتين؛ جين فوندا جائزة إنجاز مدى الحياة من الممثلة الأمريكية جوليا لويس دريفوس، وهي الجائزة التي تعتبر أعلى تكريم من نقابة SAG-AFTRA (نقابة ممثلي الشاشة - الاتحاد الأمريكي لفناني التلفزيون والإذاعة)، وبتسلمها الجائزة تكون فوندا هي الحائزة الستين على الجائزة.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».