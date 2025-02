ديمي مور أفضل ممثلة وتيموثي شالاميه أفضل ممثل سينمائياً في SAG AWARDS 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 فبراير 2025 05:48 صباحاً - مع انتهاء حفل توزيع جوائز ساغ SAG AWARDS 2025، في نسخته الـ31، الذي يُقام في قاعة Shrine Auditorium & Expo Hall في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، ضجت الصالة بالتصفيق والحفاوة على جائزة أفضل ممثل وممثلة عن فيلم سينمائي، والتي اقتنصها تيموثي شالاميه، وديمي مور.

أفضل ممل وممثلة في جائزة نقابة ممثلي الشاشة

https://www.instagram.com/p/DGcI4lHJLvB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGcI4lHJLvB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGcI4lHJLvB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

حصد الممثل الشاب تيموثي شالاميه جائزة أفضل أداء متميز لممثل في دور رئيسي عن فيلم "A Complete Unknown"، وكان ينافس معه على نفس الفئة كل من؛ أدريان برودي عن فيلم "The Brutalist"، كولمان دومينغو عن فيلم "Sing Sing"، رالف فاينز عن فيلم "Conclave"، ودانييل كريج عن فيلم "Queer".

وتدور أحداث فيلم A Complete Unknown وهو فيلم درامي موسيقي أمريكي، من إخراج جيمس مانجولد، الذي شارك في كتابة السيناريو مع جاي كوكس، حول المغني وكاتب الأغاني الأمريكي بوب ديلان.

https://www.instagram.com/p/DGcJc0QpvnG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGcJc0QpvnG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGcJc0QpvnG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

بينما حصدت الممثلة الشهيرة ديمي مور جائزة أفضل أداء متميز لممثلة في دور رئيسي عن فيلم "The Substance"، ونجحت في التفوق على نظيراتها؛ باميلا أندرسون عن فيلم "The Last Showgirl"، سينثيا إيريفو عن فيلم "Wicked"، كارلا صوفيا جاسكون عن فيلم "Emilia Pérez"، وميكي ماديسون عن فيلم "Anora".

وتدور أحداث الفيلم حينما تتناول إحدى المشاهير عقاراً من السوق السوداء والذي يحتوي على مادة تعمل على مضاعفة الخلايا وتخلق مؤقتاً نسخة أصغر وأفضل منها.

نجوم حفل نقابة ممثلي الشاشة SAG Awards

View this post on Instagram A post shared by SAG Awards® (@sagawards)

توافد عدد ضخم من النجوم ومشاهير هوليوود قبل انطلاق الحفل، لالتقاط الصور قبل التوجه إلى قاعة Shrine Auditorium & Expo Hall في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، حيث تُقام فعاليات الحفل.

View this post on Instagram A post shared by SAG Awards® (@sagawards)

https://www.instagram.com/p/DGbt9MPy8E8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGbt9MPy8E8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGbt9MPy8E8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

ومن بين النجوم الذين خطفوا الأضواء وعدسات كاميرا المصورين الممثلة الأمريكية ورئيسة نقابة ممثلي الشاشة ورابطة ممثلي وسائل الإعلام فران دريشر، سيلينا غوميز، مارك مالكين، هاريسون فورد، ليلي غلادستون، إدوارد نورتون، كريستين بيل مضيفة الحفل، ميكي ماديسون، سينثيا إيريفو، أرينا غراندي، ديمي مور، ميشيل يوه، كيري روسيل، جودي فوستر، جين فوندا، مووتشال بيلا راين بوشمان، آنا سيتار، إيلي فانينغ، كريستين ميلوتي، آنا ساواي، ريتشارد جاد، ليزا آن والتر، جيسيكا غنينغ، ماريسا إيدوب، ميلي بوبي براون، نيكولا كوغلان، تيموثي سيمونز، جوستين لوب، كونتينا برونسون، بروك شيلدز، شيريل لي رالف، باميلا أندرسون، جولي فيشر، كيري واشنطن، ديلان ميلفاني، جوليان بورزينسكي، بابلو هرناندز، ياسمين شاهيد، هالي كاليل، روكسي سترير، أسانتي مادريجال، مونيكا مامودو، نعم لوكيرو، أليكس مايستريك، جاكلين كولي، ماريسا ستال، تيفاني تايلور، برونوين نيوبورت، ساشير زاماتا، جانين روبنشتاين، غراهام ميلر وزوجته جيني ماكلين ميلر، غوبيث ويليامز، جاكلين كولي، جون أرياس، شارلين روير، وليام ستانفورد ديفيس، مونيكا بادمان، لورو شارتراند-ديل فالي، منى كوثر عبدي، آنا كاثكارت، مارك براكو، ليندا غيراهان، باز هالبين، بن هول، أورسولا كوربيرو، ليا ويليامز، آدم غلاسمان، خالد عبدالله، تومي باستو، الممثل النيجيري سولي ريمي، الممثل الياباني هيرويوكي سانادا، المخرج السينمائي الأمريكي جون م. تشو، دان بوكاتينسكي، آلي آن، نوح سنتينيو وصوفيا كارسون (سفراء حفل توزيع جوائز SAG)، راشيل ستوبينغتون، سارة سليماني، شين'نوسوكي آبي، هانا دود، روز أبدو، جيف غولدبلوم، إميلي ليفينغستون، إيثان سلاتر، بانيتا ساندو، فينيتا ريشي، زوي ديشانيل، سوهم كابيلا، جستن لوب، روس غيميل، غيرالدين ألكسندر، جاكي تون، فلورنس هانت، جوي كينغ، سوسي بكون، نانا منساه، كريس برفيتي، جانيل جيمس، بيغ بيل مورغانفيلد، لوك نيوتن، روزالند إليزار، لوكيتا ماكسويل، إيموري أولت، نيك بلود، لوك تيني، فيث فاي، هانا نيو، دانييل ديدويلر، والمزيد من النجوم.

يمكنكم التعرف إلى: القائمة الكاملة لجوائز نقابة ممثلي الشاشة SAG Awards 2025

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».