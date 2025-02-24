جين فوندا تتسلم جائزة إنجاز مدى الحياة بحفل توزيع جوائز SAG 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 فبراير 2025 05:48 صباحاً - تم تكريم النجمة جين فوندا بجائزة إنجاز مدى الحياة خلال حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة المعروف إعلامياً باسم SAG Awards، وقد صعدت إلى المسرح لتسلم الجائزة وسط حالة كبيرة من التصفيق من كافة حضور الحفل. وقد سلمها الجائزة جوليا لويس دريفوس.

جين فوندا صاحبة الإنجازات الكبيرة بعالم الفن

يُذكر أن النجمة جين فوندا صاحبة مشوار فني طويل وحافل مليء بالعديد من المحطات السينمائية والتلفزيونية والمسرحية، وتم تكريمها لما قامت به من مساهمات في تحسين صورة مهنة التمثيل وما لها من تاريخ من المشاركة النشطة في المساعي الإنسانية والخدمة العامة.

ويُعد تكريمها هو أعلى تكريم من نقابة SAG-AFTRA (نقابة ممثلي الشاشة - الاتحاد الأمريكي لفناني التلفزيون والإذاعة)، وستكون الممثلة والناشطة الشهيرة هي الحائزة الستين على الجائزة.

وكانت قد قالت رئيسة SAG-AFTRA فران دريشر، عند الإعلان عن الجائزة في وقتٍ سابق: "جين فوندا رائدة وموهبة غير عادية؛ قوة ديناميكية شكلت مشهد الترفيه والدعوة والثقافة بشغف لا يتزعزع. نحن نكرم جين ليس فقط لتألقها الفني ولكن للإرث العميق من النشاط والتمكين الذي خلقته. لقد كان صدقها الشجاع مصدر إلهام لي وللعديد من الآخرين في صناعتنا".

ويأتي تكريم فوندا بهذه الجائزة بعد أن حصلت عليها قبلها باربرا سترايساند عام 2023، سالي فيلد عام 2022، وهيلين ميرين في عام 2021.

قد ترغبين في معرفة تكريم جين فوندا عن إنجازاتها الحياتية في حفل توزيع جوائز ساغ SAG لعام 2025

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