آنا ساواي و هيرويوكي سانادا يحصدان جائزتي أفضل ممثلة وممثل في مسلسل درامي بـ SAG 2025

توافد النجوم لحضور حفل توزيع جوائز SAGA Awards

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 فبراير 2025 05:48 صباحاً - شهد حفل توزيع جوائزالمعروف إعلامياً باسم، الإعلان عن جائزة أفضل ممثل بمسلسل درامي والتي حصدها الفنان اليابانيعن مُشاركته بمسلسلShogunكما شهد حفل SAG Awards، الإعلان عن فوز الفنانةبجائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي عن مُشاركتها ببطولة مسلسل "Shogun".يُذكر أنه منذ قليل كانت قد بدأت فعاليات حفل توزيع جوائز SAGA Awards وبدأ عدد كبير من نجوم العالم التوافد لالتقاط الصور قبل التوجه إلى قاعة Shrine Auditorium & Expo Hall في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، حيث تُقام فعاليات الحفل.وجاء من أبرز النجوم الذين خطفوا الأضواء وعدسات كاميرا المصورين الممثلة الأمريكية ورئيسة نقابة ممثلي الشاشة ورابطة ممثلي وسائل الإعلام فران دريشر، سيلينا غوميز، مارك مالكين، هاريسون فورد، ليلي غلادستون، إدوارد نورتون، كريستين بيل مضيفة الحفل، ميكي ماديسون، سينثيا إيريفو، أرينا غراندي، ديمي مور، ميشيل يوه، كيري روسيل، جودي فوستر، جين فوندا، مووتشال بيلا راين بوشمان، آنا سيتار، إيلي فانينغ، كريستين ميلوتي، آنا ساواي، ريتشارد جاد، ليزا آن والتر، جيسيكا غنينغ، ماريسا إيدوب، ميلي بوبي براون، نيكولا كوغلان، تيموثي سيمونز، جوستين لوب، كونتينا برونسون، بروك شيلدز، شيريل لي رالف، باميلا أندرسون، جولي فيشر، كيري واشنطن، ديلان ميلفاني، جوليان بورزينسكي، بابلو هرناندز، ياسمين شاهيد، هالي كاليل، روكسي سترير، أسانتي مادريجال، مونيكا مامودو، نعم لوكيرو، أليكس مايستريك، جاكلين كولي، ماريسا ستال، تيفاني تايلور، برونوين نيوبورت، ساشير زاماتا، جانين روبنشتاين، غراهام ميلر وزوجته جيني ماكلين ميلر، غوبيث ويليامز، جاكلين كولي، جون أرياس، شارلين روير، وليام ستانفورد ديفيس، مونيكا بادمان، لورو شارتراند-ديل فالي، منى كوثر عبدي، آنا كاثكارت، مارك براكو، ليندا غيراهان، باز هالبين، بن هول، أورسولا كوربيرو، ليا ويليامز، آدم غلاسمان، خالد عبدالله، تومي باستو، الممثل النيجيري سولي ريمي.

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