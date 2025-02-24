شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة رمضانية لياسين التهامى على المسرح المكشوف بالأوبرا 16مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الأيام المقبلة فعاليات الثقافة المصرية خلال الشهر المعظم تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا ضمن برنامجها الرمضانى الشيخ المنشدين ياسين التهامي وفرقته وذلك في التاسعة والنصف مساء، يوم الأحد الموافق 16 مارس على المسرح المكشوف.

يتضمن البرنامج مجموعة من اشهر المدائح والتواشيح والابتهالات الدينية التى نجح من خلالها فى تحقيق انتشاراً واسعا وقاعدة جماهيرية كبيرة.

وأبدى الشيخ ياسين التهامى سعادته للمشاركة فى ليالى الأوبرا الرمضانية مؤكدا ان الانشاد الدينى فى الفترة الأخيرة أصبح له مريديه وعشاقة كما انه يشهد تطويراً غير مسبوق يتمثل فى القاء الضوء على مجموعات نادرة من الأعمال والقصائد الصوفية التراثية.

جدير بالذكر أن آخر حفلات ياسين التهامى كنت ليلة من من ليالى الأنس والذكر والمديح فى حب رسول الله، وخلال الليلة الاحتفالية بديوان آل البشارى بقرية الحبيل، تنوعت قصائد الشيخ ياسين التهامى من إنشاد دينى ومدائح وابتهالات وحلقات ذكر وغير ذلك، وسط حضور مكثف من الأهالى رجال وسيدات وأطفال حرصوا على مشاهدة احتفالات المولد النبوى وشراء الحلوى والمقتنيات من المولد.