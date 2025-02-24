شكرا لقرائتكم خبر عن منصة Apple تخوض مناقشات للحصول على فيلم للمخرج جوزيف كوزينسكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية عن مناقشات تخوضها شركة Apple Original Films للحصول على حزمة افلام UFO التي لم يتم تسميتها والتي أخرجها جوزيف كوزينسكي وأنتجها جيري بروكهايمر، ومن تأليف زاك بايلين الحائز على جائزة الاوسكار، وهو الفيلم الذي يشبه فيلم الاثارة السياسي الكلاسيكي All the President’s Men، الذي صدر عام 1976 من تأليف آلان جيه باكولا.

وسبق وطرحت جزمة الأفلام في السوق الأسبوع الماضي، ووفقاً للمصادر التي نقلتها DEADLINE، فإن السبب الرئيسي وراء فوز أبل بالعرض هو العلاقة القوية التي نشأت عن فيلم F1 الذي أخرجه الاستوديو وأنتجته كوزينسكي وبروكهايمر، ويعلق الكثيرين آمالًا كبيرة على هذا الفيلم، الذي سيُعرض في يونيو، وكانوا حريصين على العمل مرة أخرى بعد انتهاء إنتاج الفيلم.

ويسرد الفيلم قصة ديفيد جروش، ضابط استخبارات سابق في القوات الجوية الأمريكية ومخبر في البنتاجون اكتسب الاهتمام في عام 2023 بسبب مزاعمه حول تورط الحكومة الأمريكية في أبحاث الظواهر الجوية المجهولة، سيتولى الإنتاج التنفيذي ويعمل كمستشار في مشروع الأجسام الطائرة المجهولة.

اشتهر كوسينسكي بإخراج فيلم Top Gun: Maverick، وهو تكملة لفيلم توم كروز الذي استغرق عقودًا من العمل وحصل على ستة ترشيحات لجوائز الأوسكار وحقق أكثر من 1.4 مليار دولار على مستوى العالم، وقد ظهر مؤخرًا خلف الكاميرا في فيلم F1 بطولة براد بيت، والذي سيُعرض في دور العرض في 27 يونيو، ومن تأليف بايلين الحائز على جائزة الأوسكار King Richard.

