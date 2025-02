حضور سيلينا غوميز حفل توزيع جوائز ساغ SAG Awards بدون خطيبها بيني بلانكو

سيلينا غوميز تظهر في الحفل بدون خطيبها

كريستين بيل مضيفة حفل توزيع جوائز SAG 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 فبراير 2025 02:52 صباحاً - بدأت منذ قليل انطلاق فعاليات حفل توزيعالمعروف باسم حفل توزيعفي نسخته الـ 31، بتوافد النجوم والنجمات، حيث من المُقرر أن يقدم الحفل العديد من الجوائز في مجال السينما والتلفزيون وذلك بناء على قرار أعضاء نقابة ممثلي الشاشة (SAG-AFTRA).حرص عدد كبير من نجوم وصُناع الترفيه العالميين على حضور حفل توزيع، وجاء من ضمنهم النجمة العالمية سيلينا غوميز والتي ظهرت أمام المصورين منفردة بدون خطيبها صانع الموسيقى بيني بلانكو.و كان حفل جوائز SAG يُقام تقليدياً بدون مضيف حتى حصلت كريستين بيل على الوظيفة في النسخة الرابعة والعشرين في عام 2018؛ ثم استضافت ميغان مولالي الحدث في عام 2019، لتعود جوائز نقابة ممثلي الشاشة إلى شكلها بدون مضيف بعد ذلك، إلا أنه وقع الاختيار على كريستين بيل- التي تشارك في بطولة الكوميديا الناجحة Nobody Wants This- لاستضافة الحفل للمرة الثانية لها.وقد صرحت بيل في بيانٍ لها: "أنا سعيدة للغاية باستضافة حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة (SAG) مرة أخرى هذا العام. أشعر بالفخر لدعوتي مرة أخرى ولا أستطيع الانتظار لمشاركة الأمسية مع زملائي الممثلين، والقيام بما نجيده بشكل أفضل... والاحتفال بأنفسنا".

