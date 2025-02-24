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محمد العمروسى وأولاد مى فاروق يحضرون حفلها بالمتحف المصرى الكبير

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  • محمد العمروسى وأولاد مى فاروق يحضرون حفلها بالمتحف المصرى الكبير 5/5

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القاهرة - سامية سيد - حضر الفنان محمد العمروسي وأولاد النجمة مي فاروق حفلها المقام بالمتحف المصري الكبير، بمناسبة إحياء ذكرى مرور 50 سنة على رحيل سيدة الغناء العربي أم كلثوم، بقيادة المايسترو محمد الموجي، والذي تحييه النجمتان ريهام عبد الحكيم، ومي فاروق، حيث تقدمان عددا من أشهر أغاني كوكب الشرق أم كلثوم التي ما زالت خالدة في وجدان الكثيرين.

‎ويأتي هذا الحفل في إطار الاحتفاء برموز القوي الناعمة المصرية، وعلى رأسهم سيدة الغناء العربي "أم كلثوم"  لتقديم أرقى أنواع الفنون التي تساهم في الارتقاء بالذوق العام، والتي تحظى باهتمام الجمهور المتذوق للفن من المصريين والأجانب، وذلك من أجل الترويج للسياحة المصرية، وإبراز صورة مصر الإيجابية أمام العالم.

‎وسبق أن أقيمت احتفالية "100 سنة أم كلثوم" بالمتحف الكبير للاحتفاء بمرور 100 عام على غناء سيدة الغناء العربي أم كلثوم، ولاقى الحفل نجاحاً باهراً وسط حضور جماهيري واسع، وأقيم الحفل تحت رعاية وزارة الثقافة المصربة وبرعاية كبرى الشركات المصرية الداعمة للفن الراقى ومبادرة إحياء التراث الثقافى والفنى المصرى.

محمد العمروسي واولاد مي فاروق يحضرون حفلها بـ المتحف المصري الكبير (1)
محمد العمروسي

 

 

محمد العمروسي واولاد مي فاروق يحضرون حفلها بـ المتحف المصري الكبير (2)
اولاد مي فاروق بصحبة محمد العمروسي

 

 

محمد العمروسي واولاد مي فاروق يحضرون حفلها بـ المتحف المصري الكبير (3)
مي فاروق

 

محمد العمروسي واولاد مي فاروق يحضرون حفلها بـ المتحف المصري الكبير (5)

محمد العمروسي وأولاد مي فاروق

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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