شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العمروسى وأولاد مى فاروق يحضرون حفلها بالمتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر الفنان محمد العمروسي وأولاد النجمة مي فاروق حفلها المقام بالمتحف المصري الكبير، بمناسبة إحياء ذكرى مرور 50 سنة على رحيل سيدة الغناء العربي أم كلثوم، بقيادة المايسترو محمد الموجي، والذي تحييه النجمتان ريهام عبد الحكيم، ومي فاروق، حيث تقدمان عددا من أشهر أغاني كوكب الشرق أم كلثوم التي ما زالت خالدة في وجدان الكثيرين.

‎ويأتي هذا الحفل في إطار الاحتفاء برموز القوي الناعمة المصرية، وعلى رأسهم سيدة الغناء العربي "أم كلثوم" لتقديم أرقى أنواع الفنون التي تساهم في الارتقاء بالذوق العام، والتي تحظى باهتمام الجمهور المتذوق للفن من المصريين والأجانب، وذلك من أجل الترويج للسياحة المصرية، وإبراز صورة مصر الإيجابية أمام العالم.

‎وسبق أن أقيمت احتفالية "100 سنة أم كلثوم" بالمتحف الكبير للاحتفاء بمرور 100 عام على غناء سيدة الغناء العربي أم كلثوم، ولاقى الحفل نجاحاً باهراً وسط حضور جماهيري واسع، وأقيم الحفل تحت رعاية وزارة الثقافة المصربة وبرعاية كبرى الشركات المصرية الداعمة للفن الراقى ومبادرة إحياء التراث الثقافى والفنى المصرى.



محمد العمروسي



اولاد مي فاروق بصحبة محمد العمروسي



مي فاروق

محمد العمروسي وأولاد مي فاروق