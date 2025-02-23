ميرنا وليد - بيروت - كشفت نجمة تلفزيون الواقع "ربات البيوت الحقيقيات في دبي"، كارولين ستانبيري عن إصابتها بعدوى كؤلمة في العين كادت تتسبب بفقدان بصرها.

وشاركت كارولين الجمهور مقطع فيديو عبر حسابها الخاصتحدثت فيه عن مدى تفاقم وضعها بشكل خطير، وقالت: "لقد ساءت الأمور، ولم تتحسن، لقد تناولت مضادات الهيستامين، ووضعت قطرات للعيون، نحن الآن في المستشفى، ربما كان يجب أن أذهب قبل بضع ساعات، لكنني لم أكن أعتقد أن هذا سيحدث".

وأكملت كارولين حديثها مؤكدة أنها تعاني من "التهاب الملتحمة"، وقالتك "أنه مؤلم للغاية. أعتقد أنه يمكنك أن ترى مدى سوء هذا، أعني أن الأمر أشبه بفقدان البصر. كان هذا مؤلمًا للغاية. لا يوجد تحسن. أشعر حقًا وكأن عيني قد تنفجر".

وأضافت: "أعطوني حقنة وريدية من مسكنات الألم، والتي ساعدت حقًا في تخفيف التأثير. إنه مثل الإحساس بالحرق. إنه مثل حرقان مقلة العين. وقد تستمر معاناة النجمة لمدة أسبوعين، بحسب ما أخبرها به الأطباء".

كانت هذه تفاصيل خبر نجمة عالمية تحدث ضجة بحديثها: "عيني قد تنفـ ـجر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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