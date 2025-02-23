ميرنا وليد - بيروت - دعمت الممثلة المصرية منى زكي بطلات مسلسل "إخواتي" المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، مشاركة الجمهور صورة من خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الخاص جمعت الممثلتين المصريتين نيللي كريم وجيهان الشماشرجي والفنانة المصرية روبي والممثلة السورية كندة علوش.

وعلقت منى زكي على المنشور قائلة: "خطار كلكم مستنياكوا جدًا، كندوشة واحشاني على الشاشة وإن شاء الله نجاحًا كبيرًا"، وذلك في إشارة إلى كندة علوش.

وردت كندة علوش على المنشور قائلة: "حبيبتي أنتِ يا رب يعجبك"، كما بادلتها نيللي كريم التحية، وكتبت: "تسلميلي يا غالية".

كانت هذه تفاصيل خبر منى زكي تتفاعل مع مسلسل "إخواتي".. وهذه رسالتها لهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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