شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الحكيم تشكر حضور احتفالية أم كلثوم بسبب برودة الجو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، حفل إحياء ذكرى مرور 50 سنة على رحيل سيدة الغناء العربي أم كلثوم، بالمتحف المصري الكبير، بقيادة المايسترو محمد الموجي، والذي تحييه النجمتان ريهام عبد الحكيم، ومي فاروق، حيث تقدمان عددا من أشهر أغاني كوكب الشرق أم كلثوم التي ما زالت خالدة في وجدان الكثيرين.

وعبرت النجمة ريهام عبد الحكيم عن سعادتها عن تقديم الحفل والحضور والسفراء والوزراء على حضورهم في هذه الأجواء الباردة.

وقدمت النجمة ريهام عبد الحكيم في البداية أغنية انت عمري، ومن ثم غنت أغنية فكروني، وأغنية رق الحبيب، واغنية ودارت الأيام، وأغنية الأطلال، واختتمت فقرتها بأغنية مصر التى فى خاطرى وفى دمى.

‎ويأتي هذا الحفل في إطار الاحتفاء برموز القوي الناعمة المصرية، وعلى رأسهم سيدة الغناء العربي "أم كلثوم" لتقديم أرقى أنواع الفنون التي تساهم في الارتقاء بالذوق العام، والتي تحظى باهتمام الجمهور المتذوق للفن من المصريين والأجانب، وذلك من أجل الترويج للسياحة المصرية، وإبراز صورة مصر الإيجابية أمام العالم.

‎وسبق أن أقيمت احتفالية "100 سنة أم كلثوم" بالمتحف الكبير للاحتفاء بمرور 100 عام على غناء سيدة الغناء العربي أم كلثوم، ولاقى الحفل نجاحاً باهراً وسط حضور جماهيري واسع، وأقيم الحفل تحت رعاية وزارة الثقافة المصربة وبرعاية كبرى الشركات المصرية الداعمة للفن الراقى ومبادرة إحياء التراث الثقافى والفنى المصرى.



ريهام عبد الحكيم



الفنانة ريهام عبد الحكيم

احتفالية أم كلثوم