شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة الكبيرة إسعاد يونس ضيفة حلقة الغد من مسلسل ساعته وتاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعرض الحلقة الرابعة عشرة من الموسم الثاني لمسلسل ساعته وتاريخه غداً، في تمام الثامنة مساءً عبر فضائية DMC بعنوان "حبيبة تيتا"، والتي تناقش قضية قتل بسبب إدمان المراهنات الإلكترونية في لعبة كرة القدم، والتي انتشرت للأسف بصورة كبيرة بين الشباب خلال الفترة الأخيرة، حيث تسلط الحلقة الضوء على ضرورة محاربة تلك الأفكار السلبية وتطوراتها بعد أن أصبحت أداة سهلة يتم تحميلها على الهواتف.

الحلقة الرابعة عشرة للموسم الثاني من مسلسل ساعته وتاريخه، والتي ستعرض اليوم بعنوان "حبيبة تيتا"، بمشاركة النجمة القديرة اسعاد يونس، ومواهب برنام كاستينج، سيف محسن وأمنية باهي وسلمى عبد الكريم، والحلقة تأليف محمود عزت وإخراج أحمد عادل سلامة.

ويُقدم الموسم الثاني من مسلسل "ساعته وتاريخه" العديد من القصص الجديدة المستوحاة من أهم القضايا الجدلية من داخل المحاكم المصرية مع أهم نجوم الفن، حيث يتألق لأول مرة أهم النجوم مع مواهب برنامج "كاستنج" في أقوى إنتاجات 2025.

النجوم المشاركون مع مواهب كاستنج، هم: محمد دياب وصبري فواز ومحمد الشرنوبي وأروى جودة ونسرين أمين وعلي صبحي وفرح يوسف ومحمود الليثي وحسن مالك، وكذلك مريم الجندي وخالد أنور وملك أحمد زاهر ونورين أبو سعدة والمسلسل من إنتاج يونايتد ستديوز، ويشارك في إخراجه أحمد عادل وعمرو موسى وأميرة دياب وعادل يحيى وأحمد صبحي.

ويناقش المسلسل الذي يستمر لمدة 20 حلقة، أقوى وأهم القضايا والملفات التي هزت الرأي العام في الآونة الأخيرة وهي قصص حقيقية مأخوذة من ملفات المحاكم المصرية" فيما يشهد المسلسل من خلال حلقاته جرائم جديدة في حلقات منفصلة وفي كل قضية يتعرف المشاهد على الدوافع وخلفيات الحدث والظروف النفسية التي حدثت بها الجريمة وتنتهي بالحكم الصادر ضد الجاني في كل قضية.

مسلسل ساعته وتاريخه، كتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار محمود عزت ويضم فريق كتابة العمل: دينا ماهر، سيف قنصوة، ريم نهاد أمين، انجى شكرى، آسر أحمد، أحمد سمير، هدى الغراب وإعداد الملف البحثى أحمد سمير وآسر أحمد.