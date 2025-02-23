شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامية داليا الخطيب تخوض تجربة التمثيل الإذاعي لأول مرة في "هايدي نوفل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإعلامية داليا الخطيب، خوضها تجربة التمثيل الإذاعي لأول مرة في مسلسل (هايدي نوفل)، بطولة الإعلامي محمد نشأت والفنانة مي سليم، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل يوميا في تمام الساعة 3:30 عصرا على الراديو 9090.

من جانبه عبر الاعلامي محمد نشأت عن سعادته بمشاركة الإعلامية داليا الخطيب كضيفة شرف في حلقات هايدي نوفل في رمضان علي الراديو 9090، متابعا: "مش هقول بتعمل ايه بس هتسمعوا حاجة حلوة باذن الله.. داليا ممثلة إذاعية لأول مرة".