مساعد أمير وأميرة ويلز السابق يكشف كواليس علاقته بهما

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 فبراير 2025 10:19 مساءً - المساعد السابق للأمير ويليام وكيت ميدلتون جيسون كناوف، ظهر في حلقة خاصة ببرنامج "60 دقيقة أستراليا"، وكشف عن كواليس علاقته بأمير وأميرة ويلز، كما أنه تنبأ بأن ويليام عندما يعتلي العرش؛ سيكون ملكاً يتمتع بمشاعر إنسانية صادقة تجاه رعاياه.

جيسون كناوف يحكي عن تفاصيل علاقته بالأمير ويليام وكيت

عمل جيسون لدى الأمير ويليام وكيت من عام 2015 إلى عام 2021، وتحدث المساعد الملكي السابق أيضاً عن علاقة ويليام المعقدة مع شقيقه المنفصل عنه، الأمير هاري. وقال: "هذه العلاقة شهدت صعوداً وهبوطاً كبيراً، ولكنهما ظلا حريصيْن على إبقاء طبيعة علاقتهما سراً، لكن الأكيد أن العلاقة بينهما حتى الآن تشهد توتراً كبيراً".



وتابع: "أغلب الشائعات التي خرجت عنهما لا أساس لها من الصحة، هما مثل أي إخوة؛ بينهما أوقات جيدة وأوقات أخرى سيئة".

كما تطرق جيسون في الحديث عن الفترة التي أصيبت فيها كيت بالسرطان: "واجه ويليام عاماً صعباً بسبب تشخيص إصابة والده وزوجته بالسرطان. وقبل إعلان كيت عن مرضها؛ كانت قد اختفت عن الحياة العامة تماماً، مما أدى إلى خروج عشرات من نظريات المؤامرة، لقد كان الأمر فظيعاً للغاية. ورأيت الأمير ويليام وقتها في أدنى حالاته النفسية".

وفسّر جيسون سبب تأجيل إعلان مرض كيت: "لم يرغبا في القول إنها مصابة بالسرطان لأنهما لم يخبرا الأطفال، والأمر أخذ وقتاً طويلاً حتى يمهّدا الأمر لهم".

وقال جيسون إن أمير وأميرة ويلز دائماً حريصان على أن يكونا أباً وأماً صالحيْن قبل أن يكونا فرديْن أساسييْن في العائلة المالكة.

غياب الأمير ويليام وكيت ميدلتون عن حفل البافتا 2025

كان الجمهور الملكي ينتظر ظهور الأمير ويليام في حفل توزيع جوائز البافتا هذا العام، وعودة كيت ميدلتون للحدث، خاصةً بعد تغيبها عنه العام الماضي، لكن لم يحضر أيٌّ من الزوجين الملكييْن حدث هذا العام، وفقاً لما أعلنه قصر كنسينغتون في وقتٍ سابق من هذا الشهر، فما السبب وراء تغيب الأمير ويليام وكيت ميدلتون، على الرغم من أهمية منصب الأمير ويليام في الحفل؛ إذ يشغل منصب رئيس الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون؟

يرجع السبب وراء غياب الأمير ويليام وكيت ميدلتون عن حفل توزيع جوائز البافتا لأمرٍ عائلي؛ إذ يقضيان إجازة في جزيرة موستيك الخاصة في منطقة البحر الكاريبي، وفقاً لتقرير من صحيفة The Mail on Sunday.

وقد وصل أمير وأميرة ويلز إلى الجزيرة مع أطفالهما الثلاثة- الأمير جورج، 11 عاماً، الأميرة تشارلوت، 9 أعوام، والأمير لويس، 6 أعوام- يوم الخميس 13 فبراير، وفقاً للصحيفة. كما أخبر مصدر الصحيفة أن الزوجيْن سافرا إلى سانت لوسيا قبل أن يستقلا رحلة خاصة إلى موستيك.



قد ترغبين في معرفة الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس يتشاركون نفس الهواية مع كيت ميدلتون



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