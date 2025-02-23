إياد نصار أفضل ممثل باختيار نقاد الوطن العربي عن ‏دَوره في مسلسل صلة رحم‏

إياد نصار: صلة رحم تحدٍّ جديد لي

إياد نصار حاضر في دراما رمضان 2025 بـ"ظلم المصطبة"

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 فبراير 2025 10:19 مساءً - قبل بداية الموسم الرمضاني، حصل الفنانعلى جائزة أفضل ممثل عن دَوره في مسلسل "صلة رحم"، في جوائز النقاد للدراما العربية ADCA في دورتها الرابعة، من خلال تقييم لجنة تضم عدداً كبيراً من النقاد في مصر والوطن العربي؛ حيث حصل على أعلى معدل خلال مراحل التقييم الثلاث؛ حتى الوصول إلى المرحلة النهائية والحصول على الجائزة؛ ليكون أول ممثل يحصل على أعلى تقييم خلال الدورات الأربع، كما أكدت إدارة الجائزة.وعن صلة رحم، قال إياد نصار إن هذا العمل هو بمثابة تحدٍّ جديد بالنسبة لي؛ حيث يبحث دائماً عن المغامرة فيما يقدّمه. وتابع: "لا أشعر بالراحة لمنطق التعامُل مع المنطقة الآمنة؛ فأنا أحب المغامرة وخوْض تجارِب جديدة؛ فتلك التجارِب جعلتني أهتم أكثر بتقديم موضوعات تمَس المواطن، وتتقاطع مع هموم الناس، هذا النوع من الهموم جائز؛ فأنا أحب أن أخوض التجارِب الإنسانية التي تخُص الكلّ وليست مقتصرة على جمهور معيّن".وأَضاف: "المسلسل يتناول قضية مهمة وشائكة، وهي تأجير الأرحام، والتي لم يتم تقديمها من قبلُ من خلال عمل كامل بكلّ ملابساته بهذا الوضوح؛ فقصة المسلسل تشبه كرة الثلج، عندما نقدّم قرارات صغيرة في حياتنا من دون معرفة توابعها، وتظل التوابع تتضخم حتى تتحوّل لمأساة، تلك هي المعالجة التي تناولها المسلسل". وكان مسلسل "صلة رحم" قد حقق نجاحاً كبيراً في رمضان الماضي؛ مما جعله يستحوذ على عدد كبير من الجوائز، منها: أفضل مسلسل، وتأليف، ووجه شاب، ممثلة، ومونتاج، وهندسة صوت، وكوافير.يمكنكِ متابعة أبرز محجبات موسم دراما رمضان 2025: تعرفوا إليهنوعلى الجانب الآخر، يواصلتصوير باقي مشاهده في مسلسل ""، الذي يشارك من خلاله في السباق الرمضاني لعام 2025؛ مشيراً إلى أن هذا العمل مختلف تماماً عن كلّ ما قدّمه من قبلُ. مؤكداً أن أغلب الأحداث تدور في دمنهور؛ مما استدعى تدريباً على اللهجة المحلية الخاصة بالمنطقة؛ نظراً لأن سكانها يتحدثون بطريقة مميزة ولهم لهجتهم الخاصة.تدور أحداث المسلسل داخل مدينة دمنهور؛ حيث حسن الذي تتشابك حياته مع حياة صديقه حمادة، وينافسه على حب ربيعة، ومع سفر حسن إلى الخارج يجد حمادة الفرصة سانحة للفوز بربيعة، ويستطيع بنفوذ شقيقه الشيخ علاء، تحقيق مصالحه الشخصية. مسلسل ظلم المصطبة، بطولة: إياد نصار، فتحي عبدالوهاب، ريهام عبد الغفور، بسمة، أحمد عزمي، وعدد كبير من ضيوف الشرف. وهو ينتمي إلى دراما الـ15 حلقة. والعمل من إخراج محمد علي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».