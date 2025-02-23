فنانة مصرية تتحدث عن تشبيهها بـ شيرين عبد الوهاب.. وتتهمها بالغيرة منها

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الفنانة المصرية سمية درويش عن تشبيه صوتها بصوت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب مؤكدة أنه أمر أضرها ولم ينفعها.



وقالت سمية درويش: "هي مش حاجة وحشة أنهم يشبهوني بحد زي شيرين عبد الوهاب، أنا بسمعها من وأنا صغيرة، هي أول حاجة عملتها كان أصحابي في المدرسة فاكرني أنا اللي بغني. الموضوع دا ضرني تشبيهي بشيرين عبد الوهاب، من وجهة نظري لأن بقيت في مقارنات من الشعراء والملحنين والمنتجين، لكن في كتير جدا من اللي بيفهموا عرف فرق الصوت، أنا في وقت قلت نغني مع بعض عشان نثبت أننا مش شبه بعض اللي كان بيجنني أنهم بيقولوا أني بقلدها مع احترامي لكل الفنانات أنا أصلا مبسمعش عربي غير القديم أم كلثوم ووردة، أقلدها ليه؟ الواحد عشان طموحة عالي يوم ما قلد أقلد بيونسيه وشاكيرا وأديل، أنا طموحي أعلى لأن شيرين عبد الوهاب موجودة أعمل أنا حاجة تانية ما الأصل موجودة".

وعن موقف جمعهما، قالت سمية درويش: "من 18 سنة كنت بشتغل في مركب كنت بغني فيه 3 أو 4 أيام وكل خميس كان يطلع فنان كبير يقدم حفلة، أنا كان عندي حفلة يوم الأربع وصورتي محطوطة بما أني بغني في المكان، وحفلة يوم الخميس يتحط صورة الفنان بحجم كبير، فشيرين عبد الوهاب شافت صورتي قالت تشيلوها وإلا مش هغني، معرفش عملت كده ليه وشالوا صورتي فعلا".