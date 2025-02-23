ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري محمد الشرنوبي الجمهور مجموعة صور عبر حسابه الخاص، ظهر فيه برفقة والدته من أمام الكعبة المشرفة في المدينة المنورةفي المملكة العربية السعودية.

وظهر الثنائي وهما يرتديان ملابس الإحرام، وعلق محمد الشرنوبي على المنشور قائلاً: "ربنا يخليكي ليا يا امي". وكان محمد الشرنوبي قد أطلق أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "أنا بيكي"، عبر يوتيوب.

وأغنية "أنا بيكي" من كلمات الشاعر مصطفى ناصر، وألحان وتوزيع محمد الشنوبي. وتتحدث الأغنية بطريقة رومانسية عن قصة حب عميقة ومشاعر جديدة على الشاعر.

وكان الشرنوبي قد شوق متابعيه للأغنية عبر صفحته إذ نشر المقطع الأول منها، ما أثار تفاعل المتاعين وحماسهم لسماع الأغنية كاملة.

كانت هذه تفاصيل خبر محمد الشرنوبي يطل برفقة والدته من أمام الكعبة الشريفة.. والشبه بينهما واضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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