تصرفات مريبة وضحكات مثيرة للجدل.. ماذا يحدث مع جاستن بيبر

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنان العالمي جاستن بيبر ظهر فيه وهو يلقي التحية على إحدى المعجبات.



وقد أثارت تصرفات وضحكات جاستين الجدل بين الجمهور، حيث بدت غريبة للغاية، وغير واعية وهو ما صدم الجمهور وتساءلوا عن السبب.

وكان جاستن بيبر وزوجته هايلي بيبر وضعا حد لشائعات الخلاف الزوجي وراءهما أثناء خروجهما لقضاء ليلة مريحة في مدينة نيويورك يوم الثلاثاء.

وجاءت أمسية الزوجين الهادئة وسط قلق متزايد من المعجبين بعد أن شوهد المغني البالغ من العمر 30 عامًا منفرداً في جميع أنحاء المدينة في وقت سابق من الأسبوع، ويبدو مرهقاً.

وتكثفت التكهنات حول علاقتهما، لا سيما في ضوء التقارير التي تصف سلوك جاستن بأنه "غير مقبول".

ومع ذلك، بدا الزوجان غير منزعجين عندما توجها إلى متجر The Corner Store لتناول العشاء.

على الرغم من اللفتة الرومانسية المتمثلة في موعد عشاء، يبدو أن سلوك جاستن المكتئب يعكس التكهنات المتزايدة المحيطة بسلوكه "غير المقبول".