تنويهان خاصان لفيلم Têtes Brulées للمخرجة ماية عجمية بمهرجان برلين

ميرنا وليد - بيروت - نال فيلم Têtes Brulées للمخرجة ماية عجمية تنويهين خاصين بالدورة الـ 75 من مهرجان برلين السينمائي الدولي من لجنة تحكيم مسابقة أجيال 14+ الدولية للأفلام الطويلة ولجنة التحكيم المستقلة لـ AG Kino - Gilde - Cinema Vision 14 plus وذلك في عرضه العالمي الأول.



وتحدثت لجنة التحكيم مليئة بالمشاعر، وقالت: "عمل أول رائع يقدم لمحة نادرة عن عالم من التضامن والحب من خلال عيون فتاة صغيرة. من خلال أسلوب بصري متجدد وسرد عاطفي صادق، يسلط الضوء على تعقيدات الحزن، موضحًا كيف يمكن للفقدان أن يكون مؤلمًا ودافعًا للتغيير. إنه عمل جريء ورقيق في آنٍ واحد، يذكرنا بقوة التكاتف في الأوقات الصعبة".

فيلم Têtes Brulées هو قصة نضج تشكلها مأساة إيا البالغة من العمر 12 سنة وهي تتعامل مع الخسارة المفاجئة لأخيها الأكبر يونس، الذي تقاسمت معه رابطة قوية لا تنفصم. في خضم عملية حزن شديدة ومعقدة، تستعين إيا بمهاراتها الإبداعية وقدرتها على الصمود ودعم أصدقاء يونس للتكيف مع رحيله وشق طريقها نحو النضج.

الفيلم من بطولة صفاء غرباوي، مهدي بوزيان، منير عمامرة، عدنان الهرواتي، صابر طابي، نيكولاس ماكولا، مهدي زيلما، ومونيا طيب.



