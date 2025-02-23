ورد الخال تكشـ ـف عن آخر قصيدة كتبتها والدتها مها بيرقدار الخال

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية ورد الخال الجمهو منشو كشفت من خلاله عن القصيدة الأخيرة التي كتبتها والدتها الأديبة والرسامة الراحلة مها بيرقدار الخال.

وعلقت ورد الخال على المنشور قائلة: "قصيدة كتبتها مها مؤخراً كأنها الوداع….

عيدك بعد ٤ ايام يا ماماتي ، وجاي عيد الام ، وجاي الربيع ، ،،،

يا رب ارحمنا.." وكانت أعلنت ورد الخال، يوم أمس، عن رحيل والدتها مها بيرقدار الخال، عن عمر يناهز الـ 78 عاماً، بعد صراع مع المرض.

ونشرت ورد الخال صورة لوالدتها الراحلة عبر حسابها الخاص، وعلقت معبرة عن حزنها الكبير، وقالت: "ام الورد ، راحت واخدت معها العطر واللون وتركت الندى اللي كان غفيان ع خدّها……

امي ، أميرتي الحبيبة النائمة ، إلى اللقاء….. يا رب ارحم روحها".

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