شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم الحسينى: النقد المسرحى فى مصر شهد تحولات جوهرية بعد ثورة يوليو والان مع تفاصيل الخبر

ضمن فعاليات الدورة الـ34 من أيام الشارقة المسرحية، التي تقيمها إدارة المسرح بالشارقة برئاسة الفنان أحمد بو رحيمة، أقيمت اليوم ندوة بعنوان "النقد ذاكرة المسرح العربي"، وقدم الكاتب والناقد إبراهيم الحسيني بحثاً يحمل عنوان "تحولات النقد المسرحي المصري بعد ثورة يوليو 1952".

واستهل الحسيني حديثه قائلاً: شهد النقد المسرحي في مصر تحولات جوهرية بعد ثورة يوليو 1952، حيث انتقل من كونه مجرد وسيلة لتسجيل العروض المسرحية وتقييمها فنيًا إلى أداة فكرية تدعم التوجهات السياسية والاجتماعية للثورة، مثل العدالة الاجتماعية ومقاومة الاستعمار.. تأثر النقد المسرحي في البداية بالنشاط الفكري المتنامي منذ ثورة 1919، حيث بدأ يأخذ طابعًا أكثر تحليلًا وعمقًا، لكنه في عهد الثورة أصبح جزءًا من الخطاب الثقافي الموجه لتعزيز مفاهيم الاشتراكية والهوية الوطنية. وقد أدى ذلك إلى ازدهار المسرح المصري في الستينيات، حيث دعمت الدولة الإنتاج المسرحي وأصبح النقد أكثر ارتباطًا بقضايا المجتمع، إلا أن هذا الازدهار لم يدم طويلًا، فقد تأثر النقد المسرحي بالأحداث السياسية الكبرى، مثل هزيمة 1967.

وأضاف: ومع تحولات السبعينيات وانفتاح الاقتصاد، تراجع الدعم الحكومي للمسرح، وبدأ النقد ينشغل بمعالجة الظواهر الاجتماعية التي أفرزها التحول الرأسمالي، مما أدى إلى ظهور تيارين نقديين، أحدهما مؤيد للخطاب الرسمي والآخر ناقد للواقع الجديد.. وبالتوازي مع هذه التحولات، ظهرت دعوات لتأصيل المسرح المصري بعيدًا عن التأثيرات الغربية، كما دعا توفيق الحكيم ويوسف إدريس وعلي الراعي إلى استلهام التراث الشعبي وبناء هوية مسرحية مصرية خالصة.. غير أن غياب الأرشفة النقدية وضعف توثيق العروض المسرحية أدى إلى فقدان العديد من التجارب المهمة، مما شكل فجوات في ذاكرة المسرح المصري.. لذا، فإن بناء أرشيف نقدي قوي يتطلب رقمنة المحتوى المسرحي، ودعم مشروعات التوثيق، وتوفير بيئة أكاديمية تتيح دراسة الظاهرة المسرحية بارتباطها بالسياقات الاجتماعية والسياسية المختلفة، وهو ما يمثل ضرورة ملحة للحفاظ على هذا التراث.

يذكر أن أيام الشارقة المسرحية تظاهرة مسرحية ثقافية تقام سنوياً برعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تشارك فيها فرق مسرحية من إمارات الدولة وتشرف عليها لجنة عليا تتفرع عنها لجان متخصصة منها لجنة تحكيم المسابقة المسرحية تضم في عضويتها كفاءات مسرحية عربية ومحلية وتستضيف الأيام مسرحيين مفكرين ومؤلفين إضافة لكبار الممثلين (رواد، نجوم) من مختلف البلدان العربية والأجنبية لمواكبة العروض المسرحية والمشاركة في الندوات التطبيقية والندوات الفكرية المصاحبة واللقاءات والحوارات المفتوحة. وذلك لتوفير بيئة تفاعلية تحقق الفائدة للمسرحيين الإماراتيين.



إبراهيم الحسيني فى ندوة بعنوان "النقد ذاكرة المسرح العربي"