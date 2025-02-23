شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسين وخالد تاج الدين يدعمون عمرو مصطفى فى أزمته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساند عدد من نجوم الموسيقى الملحن عمرو مصطفى بعد تعرضه لأزمة صحية وخضوعه لعملية جراحية مؤخرا لم يكشف عنها، حيث كتب الشاعر تامر حسين على صفحة الفيس بوك بعيداً عن أى خلافات دنيوية مالهاش تلاتة لازمة عمرو مصطفى أخويا وحبيبى وعشرة عُمر واتصالحنا من شهر وصفينا كُل الزعل وربنا يعافيه ويقومه بألف سلامة ويحفظه من كُل سوء يا رب ويخليه لبيته وأولاده، ونسمع عنهُ كل خير دايماً، سلامتك يا عمورة وأشوفك دايماً بخير.



تغريدة تامر حسين

كما كتب الشاعر خالد تاج الدين: "ألف سلامة عليك يا عمرو وتقوم لعيلتك بمليون سلامة إن شاء الله".



تغريدة خالد تاج الدين



وطرح مؤخرا الفنان عمرو مصطفى أغنية متسألوش، منذ قليل، عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي، وهى من كلمات ربيع السيوفي وألحان عمرو مصطفى وتوزيع جابور، وتقول كلمات الأغنية:

متسألوش

حبيته ليه وازاي كده.. وأنا معرفوش

متسألوش

خد قلبي مني.. بنظرتين.. بقيت مبنساهوش

حبيته ومش هاممني

اللي عاتب واللي لام

إزاي هوصف لغيري

حب أكبر من الكلام

ده كفاية اللي جرالي

من الجمال اللي في عينيه

ملقيتش حاجة نفسي فيها

مش موجودة فيه