شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا سيفعل جودر في الكهف خلال الجزء الثانى من المسلسل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الحلقة 15، من مسلسل جودر الجزء الأول والذى عرض في رمضان 2024، بدخول جودر " ياسر جلال" الكهف من أجل الوصول إلى الكنوز الأربعة ومر من الباب الأول والثانى للرصد بنجاح، ولكن فى الباب الثالث ظهر والده وكان يمسك جودر فى يده السيف وصوت الشيخ عبد الأحد يطلب منه طعنه ولكن جودر كان يشتاق لوالده ورمى السيف.

وسرعان ما تحولت صورة والده إلى جن ليقتله ولكن كان داهش يراقبه وأخذه مسرعا للخروج، وتنتهى الحلقة ليظل المشاهد في حماس شديد منذ عام في انتظار عرض الجزء الثانى، ليعرف ماذا سيفعل جودر في الكهف وهل يصل للكنوز الأربعة من أجل فك الرصد أو ماذا يحدث بعد أن انقذه داهش في الوقت المناسب.

وخلال الحلقة الـ 15 جهّز الشيخ عبد الأحد، جودر، لفتح كنوز الحكيم الشمردل، وقال له: "اتدربت وأصبحت مستعد ولا تستمع لأى صوت غريب داخل الكهف، ونستأذن ملك البحر لدخولك ومتتردش لأى حاجة تشوفها فى الداخل حتى لا تموت".

وانشق البحر ودخل جودر الكهف وكان صوت الشيخ عبد الأحد ملازما له وهو يقول لجودر: "كل رصد صورة وشبح يختبرك بالموت وإذا خفت هيقتلك، الرصد أربع أبواب سوف تمر من خلالهم وسوف يختبرك بالموت".

وأبطال مسلسل جودر، ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى، وعرض الجزء الأول في رمضان 2024.