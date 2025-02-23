شكرا لقرائتكم خبر عن الناقد طارق الشناوى يتلقى واجب العزاء فى شقيقه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 فبراير 2025 07:44 م

تلقى الناقد طارق الشناوي واجب العزاء في رحيل شقيقه بمسجد صلاح الدين بالمنيل، حيث حرص على تقديم واجب العزاء المخرج خالد جلال وعدد من النقاد والصحفيين، منهم الناقد الكبير محمود عبد الشكور والناقد محمد نبيل والكاتب الصحفي أحمد فاروق.



الناقد محمود عبد الشكور والكاتب الصحفي أحمد فاروق في عزاء شقيق طارق الشناوي



عزاء شقيق الناقد طارق الشناوي



خالد جلال في عزاء شقيق الناقد طارق الشناوي



عبد الشكور وأحمد فاروق ومحمد نبيل في عزاء شقيق الناقد طارق الشناوي



جانب من عزاء شقيق الناقد طارق الشناوي



عزاء شقيق الناقد طارق الشناوي

وكان الناقد الفنى طارق الشناوي قد أعلن وفاة شقيقه حسين الشناوي بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب طارق الشناوي، على صفحة بموقع التواصل الاجتماعى: "توفي قبل قليل شقيقي وصديقي حسين الشناوي بعد رحلة كفاح مع المرض خاضها شقيقي القريب إلى قلبي ببسالة مقاتل شجاع، فهو ينتمي إلى رجال القوات المسلحة المصرية البواسل".

وأضاف طارق الشناوي، "العزاء من الساعة السادسة حتى التاسعة مساء بجامع صلاح الدين بالمنيل بجوار كوبري الجامعةً، لا أراكم الله مكروها فى عزيز لديكم.. إنا لله وإنا إليه راجعون".