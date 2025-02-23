شكرا لقرائتكم خبر عن مها نصار فى جلسة تصوير بلمسة كلاسيكية بروح عصرية بعد نجاحها فى صفحة بيضا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلت النجمة مها نصار على جمهورها من خلال جلسة تصوير جديدة، ظهرت خلالها بملامح مصرية أصيلة، ارتدت خلالها إطلالة باللون الأسود تكونت من بليزر كروب وتنورة مستقيمة مع جيوب وأزرار بنفس تصميم البليزر عكست أناقتها، مع نظارة شمسية وسلسلة ذهبية، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها لتجمع بين الرقى واللمسات العصرية.

وحققت الفنانة مها نصار نجاحاً كبيراً من خلال مسلسل "صفحة بيضا"، حيث قدمت شخصية الطبيبة "سماح" بواقعية وإحساس عالٍ، وأتقنت تفاصيل الشخصية وأظهرت أبعادها النفسية ببراعة.

ويعد دور مها نصار في مسلسل "صفحة بيضا" تحديا كبيرا بسبب التفاصيل الكثيرة التى بنيت عليها الشخصية ولكنها استطاعت أن تعكس صراعات الشخصية الداخلية وتعقيداتها بشكل مُقنع ومؤثر، وهو ما جعل الجمهور يتفاعل معها وتتلقى الإشادات على أدائها التمثيلى، خاصة أنها سلطت الضوء على قضايا الفساد في قطاع الأدوية سواء الأدوية الفاسدة أو الأشخاص الذين يقومون بتخزين الأدوية حتى يستطيعون بيعها بسعر أعلى.

صفحة بيضا من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج أروما للمنتج تامر مرتضى، وبطولة حنان مطاوع، سامى الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، نور محمود، عمر الشناوى، أحمد الشامي، ميمى جمال، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، كريم عبد الخالق، أحمد والى، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين.



الفنانة مها نصار



مها نصار



النجمة مها نصار