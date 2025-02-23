هدى الإتربي تروج لشخصيتها بمسلسل العتاولة 2.. رمضان 2025‏

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 فبراير 2025 08:49 مساءً - قامت النجمة هدى الإتربي بالترويج لشخصيتها التي تقوم بتجسيدها بمسلسل "العتاولة 2"، المقرر عرضه بـ موسم دراما رمضان 2025 حيث قامت بنشر صورة من الكواليس عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

هدى الإتربي في كواليس "العتاولة 2"

وظهرت هدى الإتربي وهي برفقة الفنان أحمد كشك الذي يجسد شخصية "السبتي" حيث تُظهر الصورة انسجامًا واضحًا بينهما، مما انعكس إيجابًا على تفاعل الجمهور وأرفقت هدى الإتربي تعليقًا بالصورة جاء كالتالي: "قنبلة الجيل مش بتخطي .. إلا ومعاها السبتي".

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هدى الإتربي والاستمرار في تقديم اللون الشعبي

وكانت هدى الإتربي قد كشفت لـ"الخليج 365" عن ملامح شخصيتها بـ"العتاولة 2" حيث تستكمل شخصية "دينا" التي جسدتها في الجزء الأول قائلة: "دينا في الجزء الثاني سيكون لديها صراع أكبر بكثير من الجزء الأول وبشكل مختلف تماماً خاصة في ظل التطورات التي تشهدها الأحداث وكذلك طبيعة الشخصيات".

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مسلسل "العتاولة 2"