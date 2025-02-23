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هدى الإتربي تروج لشخصيتها بمسلسل العتاولة 2.. رمضان 2025‏

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هدى الإتربي تروج لشخصيتها بمسلسل العتاولة 2.. رمضان 2025‏

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 فبراير 2025 08:49 مساءً - قامت النجمة هدى الإتربي بالترويج لشخصيتها التي تقوم بتجسيدها بمسلسل "العتاولة 2"، المقرر عرضه بـ موسم دراما رمضان 2025 حيث قامت بنشر صورة من الكواليس عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

هدى الإتربي في كواليس "العتاولة 2"

وظهرت هدى الإتربي وهي برفقة الفنان أحمد كشك الذي يجسد شخصية "السبتي" حيث تُظهر الصورة انسجامًا واضحًا بينهما، مما انعكس إيجابًا على تفاعل الجمهور وأرفقت هدى الإتربي تعليقًا بالصورة جاء كالتالي: "قنبلة الجيل مش بتخطي .. إلا ومعاها السبتي".

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يمكنك قراءة.. أبرز ما كشفه البرومو الرسمي لمسلسل العتاولة 2.. رمضان 2025

هدى الإتربي والاستمرار في تقديم اللون الشعبي

وكانت هدى الإتربي قد كشفت لـ"الخليج 365" عن ملامح شخصيتها بـ"العتاولة 2" حيث تستكمل شخصية "دينا" التي جسدتها في الجزء الأول قائلة: "دينا في الجزء الثاني سيكون لديها صراع أكبر بكثير من الجزء الأول وبشكل مختلف تماماً خاصة في ظل التطورات التي تشهدها الأحداث وكذلك طبيعة الشخصيات".
وعن نجاحها في اللون الشعبي خلال مسلسل "العتاولة" شددت هدى الإتربي على أنها مستعدة لتجسيد أي دور قائلة:"أحب لعب الأدوار القريبة من الناس والشخصيات الشعبية هي الأقرب للجمهور، ودور دينا في العتاولة لاقى تفاعلاً كبيراً من الجمهور الذي أحبني في اللون الشعبي وساهم في ذلك أكثر النجاح الجماهيري والانتشار الكبير الذي حققه العمل خلال عرضه في شهر رمضان الماضي".
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https://www.instagram.com/p/DFgGQo1skxR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

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مسلسل "العتاولة 2"

"العتاولة 2" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويأتي من بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، ، نسرين أمين، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الأتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، محمد التاجي، زينب العبد، محمد الصاوي، فاتن سعيد، لمى كتكت. ومن تأليف مصطفى جمال هاشم. وإخراج أحمد خالد موسى. وإنتاج صادق الصباح.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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