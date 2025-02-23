هدى الإتربي تروج لشخصيتها بمسلسل العتاولة 2.. رمضان 2025‏

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 فبراير 2025 08:49 مساءً - قامت النجمة هدى الإتربي بالترويج لشخصيتها التي تقوم بتجسيدها بمسلسل "العتاولة 2"، المقرر عرضه بـ موسم دراما رمضان 2025 حيث قامت بنشر صورة من الكواليس عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".
هدى الإتربي في كواليس "العتاولة 2"
وظهرت هدى الإتربي وهي برفقة الفنان أحمد كشك الذي يجسد شخصية "السبتي" حيث تُظهر الصورة انسجامًا واضحًا بينهما، مما انعكس إيجابًا على تفاعل الجمهور وأرفقت هدى الإتربي تعليقًا بالصورة جاء كالتالي: "قنبلة الجيل مش بتخطي .. إلا ومعاها السبتي".
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هدى الإتربي والاستمرار في تقديم اللون الشعبي
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مسلسل "العتاولة 2""العتاولة 2" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويأتي من بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الأتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، محمد التاجي، زينب العبد، محمد الصاوي، فاتن سعيد، لمى كتكت. ومن تأليف مصطفى جمال هاشم. وإخراج أحمد خالد موسى. وإنتاج صادق الصباح.
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