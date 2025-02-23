محمد الشرنوبي ينشر صوراً مع والدته من أمام الكعبة: ربنا يخليكي ليا يا أمي 

محمد الشرنوبي مع والدته من أمام الكعبة

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 فبراير 2025 08:49 مساءً - شارك الفنانعدداً من الصور التي جمعته بوالدته، من أمام الكعبة الشريفة أثناء أدائهما مناسك العمرة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".نشر محمد الشرنوبي من خلال حسابه على "إنستغرام" عدداً من الصور التي جمعته بوالدته أثناء أدائهما مناسك العمرة، وظهر الثنائي من أمام الكعبة. وعلّق على الصورة قائلاً: "ربنا يخليكي ليا يا أمي".

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محمد الشرنوبي حاضر في رمضان 2025 من خلال "إش إش"

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يشارك الفنانفي الماراثون الرمضاني المقبل 2025 من خلال مسلسل "إش إش". العمل الذي يغوص في عوالم الرقص الشرقي والأجواء الشعبية المرتبطة به، وما يُحيط بهذا العالم من كواليس وقصص وحكايات تنتقل من الخيال إلى الشاشة خلال شهر رمضان 2025؛ حيث تدور الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي، ويرصد العالم المخفي لهذه المهنة، وكيف انتقلت من جيل إلى آخر، عبْر إلقاء الضوء على حياة "إش إش" التي كانت تنتظر حياة أخرى.وقد لفت الشرنوبي في وقت سابق إلى أن ما جذبه للعمل، هو اكتمال العناصر الخاصة بالنجاح، من: نص مميّز، ومخرج مُتمكن، وتعاوُن مُتكرر مع مي عمر. موضحاً أنه يؤدي خلال الأحداث شخصية "مُختار"، وهو رجل يعمل في تجارة السيارات ولكن لديه أعمال كثيرة مشبوهة في الباطن، وينجح في خداع الكثيرين لفترة طويلة. مشيراً إلى أن علاقته مع ماجد المصري في سياق الأحداث، تضم مشاهد قوية ومُتداخلة، وبقدر ما فيها من طرافة وكوميديا أحياناً، إلا أنها تشهد شداً وجذباً مدروساً.مسلسل "إش إش" بطولة: مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، إدوارد، إنتصار، دينا، محمد الشرنوبي، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسي، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي .لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».