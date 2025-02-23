نور علي توجه رسالة مؤثرة لـ بسام كوسا.. و"بابا"

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة السورية نور علي الجمهور صورة لها برفقة الممثل السوري بسام كوسا من كواليس مسلسل "البطل".

ووجهت نور علي رسالة مؤثرة لبسام كوسا، وقالت: "بابا الأستاذ يوسف الصالح رمضان 2025 البطل مريم الليث حجو

شرف كبير ل ألي كون حد الأستاذ الكبير بسام كوسا استثنائي بكل ماتعنيه الكلمة ممنونة لهل تجربة يللي جمعتني معك كتير من الحب لحضرتك". وبعد أن يضحي بنفسه لإنقاذ مراهق من براثن نيران مميتة، يصبح رجل في منتصف العمر بطلًا يتغنى به أهل القرية، لكنه سرعان ما يجد نفسه وسط معركة نفوذ ضد بلطجي ماكر.

العمل من بطولة بسام كوسا، محمود نصر، نور علي، خالد شباط، هيما إسماعيل، نانسي خوري وغيرهم، من كتابة رامي كوسا وإخراج الليث حجو.

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