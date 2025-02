نور عريضة تطرح هذا التساؤل على الجمهور حول إبنتها آيلا

ميرنا وليد - بيروت - خيرت عارضة الأزياء اللبنانية نور عريضة الجمهور حول رأيهم بمن تشبه إبنتها آيلا أكثر بينها وبين والدها.



وشاركت نور عريضة صورتين عبر حسابها الخاص تجمعها بـ آيلا وتجمع زوجها بـ آيلا أيضاً، وسألت: "who does ayla look like مين طلعت بتشبه أيلا".

وقد شاركت نور عريضة، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مجموعة صور جديدة لها برفقة عائلتها.

ووثقت نور الأجواء الرائعة التي قضتها مع إبنتها أيلا على الثلج، وأرفقت الصور بتعليق كتبت فيه: "استراحة على الثلج مع العائلة".