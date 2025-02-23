إطلالة أنيقة للغاية لـ مي عمر.. العصرية عنوانها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة المصرية مي عمر الجمهور مجموعة صور وثقت من خلالها إطلالتها الأنيقة للغاية.

وأطلت مي عمر وهي ترتدي تنورة قصية وضيقة وقصيرة باللونين الأبيض والأسود، ومعها بلايزر طويلة بالنقشة نفسها أيضاً ومحدد بحزام على خصرها.

ونسقت معه حقيبة يد من Dior باللون الأسود، مع حذاء طويل باللون الفوشيا لامع، ونظارات شمسية باللون الأسود.

وعلقت مي عمر على المنشور قائلة: "شاهدوني وأنا أعيد كتابة القواعد، أكسر الحدود، وأضع المعايير من جديد".

وتقدم مي عمر بطولة مسلسل "إش إش" التي ورثت جمال وفقر والدتها، ووجدت نفسها تعمل راقصة رغمًا عنها، ثم تدخل بالصدفة إلى عالم عائلة آل الجريتلي، لتكتشف أن حاضرها المأساوي ليس إلا امتداداً لأسرار عائلية مدفونة لدى هذه العائلة.

العمل من بطولة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، إنتصار، الراقصة دينا، وغيرهم من تأليف وإخراج محمد سامي.

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